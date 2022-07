New York City – Atlanta Utd 🇺🇸 Typy, kursy (03.07.2022)

W niedzielny wiecz贸r pi艂karze New York City zmierz膮 si臋 w ramach rozgrywek MLS z Atlant膮 Utd. B臋dzie to starcie czwartej ekipy Konferencji Wschodniej z jedenastym zespo艂em.

New York City – Atlanta Utd zapowied藕 (niedziela, 23:00)

Osiem punkt贸w w pi臋ciu ostatnich meczach zdobyli zawodnicy New York City. Mowa o zwyci臋stwach w rywalizacjach z Chicago Fire i Minnesot膮, a tak偶e remisach w pojedynkach z Colorado Rapids i Cincinnati. Aktualnie New York City jest na czwartym miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej ze strat膮 tylko jednego punktu do lidera – CF Montreal.

Na do艣膰 odleg艂ej, jedenastej lokacie s膮 zawodnicy Atlanty Utd, kt贸rzy z kolei zdobyli raptem cztery oczka w pi臋ciu ostatnich meczach, wygrywaj膮c z Interem Miami i remisuj膮c z Nashville SC.

New York City – Atlanta Utd nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy New York City wygra 1.62 Zagraj!

Zagraj! New York City wygra i powy偶ej 1.5 gola 1.80 Zagraj!

New York City – Atlanta Utd kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

New York City wygra, kurs: 1.62

Remis, kurs: 4.20

Atlanta wygra, kurs: 5.25

New York City – Atlanta Utd fakty meczowe

New York City wygra艂o jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Atlanta wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Atlanta traci艂a gola

New York City pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cincinnati – New York City 4:4

Philadelphia – New York City 2:1

New York Red Bulls – New York City 3:0

New York City – Colorado Rapids 1:1

Minnesota – New York City 0:1

Atlanta Utd pi臋膰 ostatnich spotka艅

New York Red Bulls – Atlanta Utd 2:1

Toronto FC – Atlanta Utd 2:1

Atlanta Utd – Inter Miami 2:0

Atlanta Utd – Pachuca 3:2

Atlanta Utd – Columbus Crew

