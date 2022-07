Vancouver Whitecaps – Los Angeles FC 🇺🇸 Typy, kursy (3.07.2022)

W osiemnastej kolejce MLS rozp臋dzone Los Angeles FC podejmie na w艂asnym terenie, borykaj膮ce si臋 ze sporymi problemami Vancouver Whitecaps.聽

Vancouver Whitecaps – Los Angeles FC zapowied藕 (niedziela, 4:00)

Vancouver Whitecaps nie mo偶e z艂apa膰 odpowiednio r贸wnej formy. Sprawia to, 偶e ekipa z Kanady, po rozegraniu siedemnastu spotka艅, plasuje si臋 dopiero na jedenastym miejscu konferencji zachodniej. Co prawda ostatnie pi臋膰 mecz贸w zespo艂u z Vancouver to trzy zwyci臋stwa i jeden remis, ale deficyt punktowy z pocz膮tku sezonu ca艂y czas daje o sobie zna膰. Wystarczy powiedzie膰, 偶e w ci膮gu pi臋ciu ostatnich spotka艅 Whitecaps wywalczyli 50% wszystkich zwyci臋stw w tym sezonie. Czy dobra forma da o sobie zna膰 r贸wnie偶 w meczu z liderem konferencji zachodniej.

Los Angeles FC id膮 przez ten sezon jak burza. 艢wiadczy膰 mo偶e o tym chocia偶by bilans jedenastu zwyci臋stw, trzech remis贸w i tylko trzech pora偶ek, dorobek 36 punkt贸w i pi臋膰 oczek przewagi nad wiceliderem, a tak偶e forma z ostatnich spotka艅. W nich go艣cie niedzielnego spotkania czterokrotnie wygrywali i tylko raz przytrafi艂 im si臋 remis. W niedziel臋 Whitecaps postaraj膮 si臋 przerwa膰 doskona艂膮 seri臋 zespo艂u z “Miasta Anio艂贸w”.

Vancouver Whitecaps – Los Angeles FC nasze typy

Mimo wszystko, spodziewamy si臋, 偶e po wyr贸wnanym meczu g贸r膮 b臋d膮 go艣cie.

Nasze typy Los Angeles FC 2.25 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.70 Zagraj

Vancouver Whitecaps – Los Angeles FC kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Whitecaps, kurs: 3.10

remis, kurs: 3.60

wygrana Los Angeles, kurs: 2.25

Vancouver Whitecaps – Los Angeles FC fakty meczowe

Gospodarze wygrali trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W pi臋ciu ostatnich meczach go艣cie dopisali do swojego konta a偶 trzyna艣cie punkt贸w

Los Angeles zaliczyli w tym sezonie tylko trzy pora偶ki

Vancouver Whitecaps – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Vancouver Whitecaps – New England Revolutions 0:0

Vancouver Whitecaps – York Utd 2:1

FC Dallas – Vancouver Whitecaps 0:2

Seattle Sounders – Vancouver Whitecaps 4:0

Vancouver Whitecaps – Real Salt Lake 2:1

Los Angeles FC – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Los Angeles FC – FC Dallas 3:1

Los Angeles FC – New York Red Bulls 2:0

Seattle Sounders – Los Angeles FC 1:1

Los Angeles FC – San Jose Earthquakes 3:2

Los Angeles Galaxy – Los Angeles FC 3:1

