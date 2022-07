Stromsgodset – Odd 🇳🇴 Typy, kursy (09.07.2022)

Kolejne ciekawe spotkanie ligi norweskiej w sobot臋. Czwarty Stromsgodset gra z Odd Grenland, kt贸ry jest na dziewi膮tej lokacie. Mimo tego obie ekipy dziel膮 tylko dwa punkty. Faworytem gospodarze.

Stromsgodset – Odd zapowied藕 (sobota, 18:00)

Podobnie jak inne ekipy z czo艂贸wki, r贸wnie偶 Stromsgodset sporo strzela. K艂opot w tym, 偶e maj膮 jedn膮 z najgorszych defensyw w lidze. Teraz jednak jest idealna okazja na prze艂amanie si臋 pod tym drugim wzgl臋dem. Przyje偶d偶a do nich Odd Grenland, kt贸re ma spore k艂opoty ze zdobywaniem goli, zw艂aszcza na wyjazdach. Poza domem ledwie 4 strzelone gole, ale to prze艂o偶y艂o si臋 na… dziewi臋膰 punkt贸w. Gospodarze na swoim boisku zgarn臋li do tej pory 12pkt z 20. jakie uzbierali w ca艂ym sezonie. Dodajmy, 偶e ostatnim rywalem, kt贸rego pokonali by艂o Lillestrom, czyli lider tabeli.

Odd Grenland na dziewi膮tym miejscu, ale po ewentualnym zwyci臋stwie w Drammen mogliby awansowa膰 nawet tu偶 za podium. Ciekawie wygl膮da ich rozk艂ad punkt贸w. 9 u siebie, 9 na wyje藕dzie. Jednak wyjazdowe mecze Odd nie s膮 zbyt zach臋caj膮ce do ogl膮dania. 10 bramek w sze艣ciu grach to naprawd臋 nie najlepsza reklama. Jest jednak skutecznie, jako si臋 rzek艂o. Dodatkowo Odd wygra艂o trzy ostatnie mecze, licz膮c wszystkie rozgrywki.

Stromsgodset – Odd kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Stromsgodset wygra, kurs: 1,88

Odd wygra, kurs: 3,75

Remis, kurs: 3,70

Stromsgodset – Odd nasze typy

Stawiamy na wygran膮 gospodarzy, a jednocze艣nie na brak goli go艣ci. Ma艂o strzelaj膮, wi臋c liczymy, 偶e w Drammen nie dojdzie do prze艂amania.

Nasze typy Stromsgodset 1,88 Zagraj

Zagraj Go艣cie nie strzel膮 3,10 Zagraj

Stromsgodset – Odd fakty meczowe

Spotkanie czwartej z dziewi膮t膮 dru偶yn膮 ligi norweskiej. Obie ekipy dziel膮 2pkt: 20 do 18 na korzy艣膰 gospodarzy

Go艣cie wygrali trzy ostatnie mecze we wszystkich rozgrywkach.

Odd punktuje tak samo w domu i na wyjazdach – po 9pkt. Co ciekawe poza domem ma bilans bramkowy: 4:6

Stromsgodset 12pkt zdoby艂o w domu, osiem na wyjazdach. Niedawno pokonali u siebie lidera Lillestrom

Mimo czwartego miejsca maj膮 bilans bramkowy na minusie – 20:21

Ostatni mecz tych ekip odby艂 si臋 w tym roku. W potyczce towarzyskiej g贸r膮 by艂 Odd Grenland 3:2

