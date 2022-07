🇬🇮 Lincoln – Shkupi 🇲🇰 Typy, kursy (12.07.2022)

Ju偶 we wtorek poznamy pierwsze dru偶yny, kt贸re uzyskaj膮 awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrz贸w. Wszystko wskazuje, 偶e w艣r贸d nich znajdzie si臋 macedo艅skie Shkupi, kt贸re przyje偶d偶a do Gibraltaru z trzybramkow膮 zaliczk膮.聽

Lincoln – Shkupi zapowied藕 (wtorek, 18:00)

W pierwszym spotkaniu oby艂o si臋 bez niespodzianek. Macedo艅czycy nie pozostawili Lincoln cienia w膮tpliwo艣ci kto jest lepsz膮 dru偶yn膮 i kto zagra w drugiej rundzie eliminacji. Shkupi wysz艂o na dwubramkowe prowadzenie ju偶 w pierwszych 30 minutach gry. Przeszkodzi膰 w realizacji planu nie zdo艂a艂a im nawet czerwona karta, kt贸r膮 na pocz膮tku drugiej po艂owy obejrza艂 jeden z zawodnik贸w ekipy z Macedonii.

Osiem minut p贸藕niej Shkupi do艂o偶y艂o jeszcze kolejn膮 bramk臋 i do rewan偶u mo偶e podchodzi膰 w bardzo komfortowej pozycji. Trudno podejrzewa膰, by Lincoln mia艂 sprawi膰 sensacj臋 i odrobi膰 trzy gole straty z pierwszego meczu. Czy jednak sta膰 ich b臋dzie na wywalczenie cho膰by remisu w rewan偶u? Bior膮c pod uwag臋 przebieg pierwszego meczu mo偶e by膰 o to niezwykle trudno.

Lincoln – Shkupi nasze typy

Spodziewamy si臋 kolejnego pewnego zwyci臋stwa Macedo艅czyk贸w.

Lincoln – Shkupi kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lincoln, kurs: 3.25

remis, kurs: 3.50

wygrana Shkupi, kurs: 2.20

Lincoln – Shkupi fakty meczowe

Shkupi przegra艂o tylko jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w o stawk臋

Nawet pomimo przewagi jednego zawodnika w pierwszym meczu Lincoln nie zdo艂a艂 przej膮膰 kontroli nad meczem

W pierwszym meczu Macedo艅czycy mieli niemal dwa razy wi臋cej sytuacji bramkowych od rywali

Lincoln – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Shkupi – Lincoln 0:3

Lincoln – Kilmarnock 2:2

Lincoln – Magpies 2:1

Glacis United – Lincoln 1:3

Magpies – Lincoln 2:4

Shkupi – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Shkupi – Lincoln 0:3

FC Hamannstadt – Shkupi 2:0

Fenerbahce – Shkupi 0:2

Shkupi – Tirana 0:2

Shkupi – FC Balkani 0:2