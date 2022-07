Podbeskidzie – Arka Gdynia 🇵🇱 Typy, kursy (17.07.2022)

Arka Gdynia rozpoczyna kolejny sezon na poziomie Fortuna 1. Ligi. W pierwszej kolejce gdynianie zmierz膮 si臋 na wyje藕dzie z Podbeskidziem Bielsko-Bia艂a.聽

Podbeskidzie – Arka Gdynia zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Podbeskidzie ma za sob膮 bardzo przeci臋tny sezon na zapleczu Ekstraklasy. Pi艂karzom z Bielska-Bia艂ej raczej nie zagl膮da艂o w oczy widmo spadku, ale o awansie do elity Podbeskidzie r贸wnie偶 nie mog艂o marzy膰. Czy w Bielsku kibice ponownie b臋d膮 podziwia膰 bardzo przeci臋tny sezon swoich ulubie艅c贸w? Czego mog膮 spodziewa膰 si臋 po pierwszej kolejce, w kt贸rej Podbeskidzie zmierzy si臋 z Ark膮?

Gdynianie w ubieg艂ym sezonie byli o w艂os od awansu do Ekstraklasy. Najpierw mogli zapewni膰 sobie bezpo艣rednie wej艣cie do elity, a p贸藕niej mieli okazj臋 przebrn膮膰 przez sito bara偶owe. Niespodziewanie ulegli jednak ju偶 w p贸艂finale Chrobremu G艂og贸w i marzenia o powrocie do Ekstraklasy trzeba by艂o od艂o偶y膰 na kolejny rok. W Gdyni licz膮 na udany star sezonu. Czy w meczu z Podbeskidziem mo偶na ich uwa偶a膰 za faworyta?

Podbeskidzie – Arka Gdynia nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego spotkania, kt贸re mo偶e zako艅czy膰 si臋 remisem.

Nasze typy Remis 3.55 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.95 Zagraj

Podbeskidzie – Arka Gdynia kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Podbeskidzia, kurs: 2.16

remis, kurs: 3.55

wygrana Arki, kurs: 3.20

Podbeskidzie – Arka Gdynia fakty meczowe

Gospodarze wygrali wszystkie letnie sparingi

Arka nie wygra艂a latem ani razu

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Podbeskidzie – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Podbeskidzie – Wis艂a Krak贸w 3:2

Podbeskidzie – Pni贸wek-74 Paw艂owice 9:0

Ruch Chorz贸w – Podbeskidzie 0:1

Zag艂臋bie Sosnowiec – Podbeskidzie 0:1

Widzew 艁贸d藕 – Podbeskidzie 2:1

Arka Gdynia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – Chojniczanka 0:0

Radomiak – Arka Gdynia 3:2

Wis艂a P艂ock – Arka Gdynia 2:0

Arka Gdynia – Olimpia Elbl膮g 1:3

Arka Gdynia – Radunia St臋偶yca 0:0

