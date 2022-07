Botosani – Chindia Targoviste 🇷🇴 Typy, kursy (18.07.2022)

Na inauguracj臋 rumu艅skiej ekstraklasy, Botosani zagra na w艂asnym obiekcie z Chindi膮 Targoviste. Kt贸ra ekipa w lepszym stylu rozpocznie zmagania w nowym sezonie ligowym?

Botosani – Chindia Targoviste zapowied藕 (poniedzia艂ek, 17:30)

Pi臋膰 towarzyskich spotka艅 rozegrali pi艂karze Botosani w ramach przygotowa艅 do nowej kampanii. Bilans tych mecz贸w jest nast臋puj膮cy: dwa zwyci臋stwa, jeden remis i dwie pora偶ki. Wygrane przypadaj膮 na starcia z Poli Iasi oraz Schwaz, remis to pojedynek z Pizno, natomiast pora偶ki to potyczki a Karabachem oraz Basel.

Trzy spotkania rozegrali z kolei pi艂karze Chindii Targoviste. W tym przypadku mowa o jednym zwyci臋stwie i dw贸ch remisach. Chindia zdo艂a艂a wygra膰 3:2 z Faul Constanta, natomiast zremisowa艂a z Mioveni oraz Petrolul. W ubieg艂ym sezonie gracze Chindii Targoviste wywalczyli utrzymanie w lidze po bara偶ach, triumfuj膮c w depc膮cym starciu po serii rzut贸w karnych.

Botosani – Chindia Targoviste nasze typy

Zak艂adamy, 偶e gospodarze nie przegraj膮 tego spotkania.

Botosani – Chindia Targoviste kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Botosani wygra, kurs: 2.15

Remis, kurs: 3.00

Chindia Targoviste wygra, kurs: 4.20

Botosani – Chindia Targoviste fakty meczowe

Botosani wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Chindia wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Chindia traci艂a gola

Botosani pi臋膰 ostatnich spotka艅

Pilzno – Botosani 0:0

Schwaz – Botosani 1:6

Basel – Botosani 3:1

Qarabag – Botosani 4:0

Botosani – Poli Iasi 4:1

Chindia Targoviste pi臋膰 ostatnich spotka艅

Petrolul – Chindia Targoviste 1:1

Farul Constanta – Chindia Targoviste 2:3

Chindia Targoviste – Mioveni 0:0

Chindia Targoviste – Concordia 2:0

Concordia – Chindia Targoviste 2:1

