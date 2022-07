🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿 Linfield – Bodo/Glimt 🇳🇴 Typy, kursy (19.07.2022)

W ramach pierwszego meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w Linfield podejmowa膰 b臋dzie Bodo/Glimt. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego starcia.



Linfield – Bodo/Glimt zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Gospodarze wtorkowego meczu w poprzedniej rundzie poradzili sobie z The New Sanints. Pierwsze spotkanie zako艅czy艂o si臋 wygran膮 mistrza Walii 1:0, jednak w rewan偶u Linfield odrobi艂o straty triumfuj膮c 2:0. Swoje problemy mia艂o tak偶e Bodo Glimt, kt贸re wygra艂o u siebie 3:0 z Klaksvik. Rewan偶 zako艅czy艂 si臋 ich pora偶k膮 1:3, a ostatecznie da艂o to przepustk臋 Norwegom do nast臋pnej fazy kwalifikacji.

Bodo/Glimt dobrze zaprezentowa艂o si臋 w weekend, gdzie pokona艂o 2:0 Ham-Kam. Wysokie zwyci臋stwo w spotkaniu towarzyskim zanotowa艂o tak偶e Linfield, kt贸re ogra艂o Welders a偶 8:1. Wydaje si臋 jednak, 偶e to mistrzowie Norwegii b臋d膮 faworytem starcia z Linfield.

Linfield – Bodo/Glimt nasze typy

Stawiamy na wygran膮 go艣ci.

Linfield – Bodo/Glimt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Linfield wygra, kurs: 5.75

Remis, kurs: 4.40

Bodo/Glimt wygra, kurs: 1.55

Linfield – Bodo/Glimt fakty meczowe

Gospodarze wygrali trzy poprzednie mecze (dwa z nich by艂y sparingami)

Go艣cie wygrali dwa spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich mecz贸w

Wygrany tego dwumeczu w kolejnej rundzie spotka si臋 z wygranym pary Malmoe – 呕algiris