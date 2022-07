🇵🇱 Lech Poznań – Dinamo Batumi 🇬🇪 Typy, kursy (21.07.2022)

Mistrz Polski musi przerwa膰 seri臋 trzech kolejnych pora偶ek. Rywal niewygodny w II rundzie eliminacji do Ligi Konferencji, ale teraz nie ma miejsca na potkni臋cia. Do grupy musz膮 pokona膰 trzech kolejnych przeciwnik贸w. Teraz czas na gruzi艅skie Dinamo Batumi.

Lech Pozna艅 – Dinamo Batumi zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Kolejorz fatalnie wchodzi w sezon. Zacz臋艂o si臋 od 1:0 z Karabachem, ale to by艂 jedyny pozytyw. Potem 0:2 z Rakowem, 1:5 w Baku i 0:2 ze Stal膮 Mielec. 殴le to wygl膮da, a jeszcze gorzej sytuacja na 艣rodku obrony. Jedynym zdrowym nominalnym stoperem jest Lubomir Satka. Obok S艂owaka zagra albo nieopierzony Maksymilian Pingot, albo kto艣 przesuni臋ty z innych pozycji – Kvekveskiri lub Czerwi艅ski. Kadra jest niezwykle w膮ska i to spory b艂膮d w艂odarzy Lecha, 偶e na to pozwolili u progu sezonu.

Dinamo Batumi to mistrz Gruzji z 2021 roku oraz aktualny lider. Kilka punkt贸w przewagi, ale tytu艂u broni膰 b臋d膮 dopiero w sierpniu, bo wtedy rusza druga cz臋艣膰 sezonu. Co ciekawe Dinamo ogra艂o ju偶 Lecha w tym roku. Mowa o wygranej w sparingu w Turcji podczas zimowego zgrupowania. Teraz pechowo Gruzini znale藕li si臋 w LKE. Powinni gra膰 w LM, ale wypu艣cili du偶膮 szans臋 z r膮k. Prowadzili 1:0 w dogrywce ze Slovanem Bratyslawa, ale sko艅czy艂o si臋 na 1:2 po golu w 123. minucie z rzutu ro偶nego.

Lech Pozna艅 – Dinamo Batumi kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lech wygra, kurs: 1,82

Remis, kurs: 3.35

Dinamo wygra, kurs: 4,35

Lech Pozna艅 – Dinamo Batumi nasze typy

Kolejorz ma ewidentne k艂opoty z defensyw膮. U siebie musi zaatakowa膰, wi臋c liczymy na otwarty mecz z golami przy Bu艂garskiej.

Nasze typy Obie strzelą 2,07

Powyżej 2,0 bramki 1,67

Lech Pozna艅 – Dinamo Batumi fakty meczowe

Mistrz Polski vs mistrz Gruzji. Oba zespo艂y odpad艂y w I rundzie el. do Ligi Mistrz贸w

Lech przegra艂 z Karabachem – 1:0 u siebie i 1:5 w Baku. Dinamo ze Slovanem Bratys艂awa – 0:0 na S艂owacji i 1:2 po dogrywce w domu

Lech przegra艂 trzy kolejne mecze: Rak贸w, Karabach i Stal Mielec

Dinamo Batumi jest liderem ligi gruzi艅skiej, kt贸ra ma aktualnie przerw臋 – rozgrywki wznowi膮 w sierpniu

Oba zespo艂y spotka艂y si臋 zim膮 na obozie w Turcji. Wtedy lepsi byli Gruzini 2:1

