🇷🇴 Cluj – Inter Escaldes 🇦🇩 Typy, kursy (21.07.2022)

Takiego meczu tutaj nikt si臋 nie spodziewa艂. Cluj sensacyjnie odpad艂 z walki o Lig臋 Mistrz贸w. Trafia na mistrza Andory w 艣cie偶ce mistrzowskiej el. Ligi Konferencji. Inter Escaldes to rywal kilka p贸艂ek ni偶ej. Rumuni nie powinni mie膰 k艂opot贸w z wygran膮 i awansem.

Cluj – Inter Escaldes zapowied藕 (czwartek, 19:30)

Niemi艂膮 niespodziank臋 zrobi艂 zesp贸艂 CFR Cluj swoim kibicom na pocz膮tku sezonu. Najpierw przegrany Superpuchar Rumunii z Sepsi 1:2. Potem jednak gigantyczna wpadka w I rundzie eliminacji do Ligi Mistrz贸w. Mowa o pora偶ce w dwumeczu z Pjunikiem Erewa艅. Co ciekawe odpadli w domowym meczu, po rzutach karnych. Teraz 艣cie偶ka mistrzowska w rywalizacji o Lig臋 Konferencji. W kolejnej rundzie ju偶 czeka Szachtior Soligorsk, ale to nadal nie b臋dzie wszystko. Jeszcze trzech rywali trzeba pokona膰, by trafi膰 do grupy.

Inter Escaldes to trzykrotny – z rz臋du – mistrz Andory. Jednak to nadal tylko Andora, a zatem klasa sportowa to naprawd臋 niski poziom europejski. Uda艂o im si臋 w eliminacjach do Ligi Mistrz贸w – faza preeliminacji – pokona膰 mistrza San Marino, ale ju偶 na mistrza Islandii zabrak艂o mocy. St膮d te偶 wyl膮dowali tutaj i b臋d膮 gra膰 w聽 Lidze Konferencji. Prawdopodobnie sko艅czy si臋 na dw贸ch meczach, jak to w przypadku dru偶yn z tej ligi.

Cluj – Inter Escaldes kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Cluj wygra, kurs: 1,05

Remis, kurs: 10

Inter Escaldes wygra, kurs: 33

Cluj – Inter Escaldes nasze typy

Zdecydowane zwyci臋stwo gospodarzy i spokojna pozycja przed rewan偶em w Andorze.

Nasze typy Cluj wygra obie po艂owy 1,77 Zagraj

Zagraj Cluj powy偶ej 2,5 bramki 1,60 Zagraj

Cluj – Inter Escaldes fakty meczowe

Spotkanie mistrza Rumunii z mistrzem Andory. Oba zespo艂y odpad艂y z eliminacji do Ligi Mistrz贸w

Cluj przegra艂 dwumecz z Pjunikiem Erewa艅, za艣 Inter Escaldes w finale preeliminacji z Vikingurem Reykjavik

Go艣cie sw贸j sezon ligowy rozpoczn膮 dopiero we wrze艣niu. Rumuni ju偶 s膮 po przegranym superpucharze oraz wygranej inauguracji ligowej

To pierwszy mecz tych ekip w historii

