1. FC Nurnberg – Furth 🇩🇪 Typy, kursy (23.07.2022)

Do gry powoli powraca druga Bundesliga. Jednym ze spotka艅, kt贸re zainauguruj膮 drug膮 kolejk臋 na zapleczu niemieckiej ekstraklasy b臋dzie starcie pomi臋dzy Nurnberg i Greuther Furth.聽

FC Nurnberg – Furth zapowied藕 (sobota, 13:00)

Nurnberg rozpocz臋艂o ten sezon nie najlepiej, bowiem od pora偶ki z typowanym do awansu St. Pauli. Gospodarze sobotniego pojedynku bardzo szybko stracili trzy bramki, lecz do samego ko艅ca walczyli o to, by wywalczy膰 cho膰by jeden punkt. Do siatki uda艂o si臋 jednak trafi膰 tylko dwukrotnie i do drugiej kolejki Nurnberg podchodzi z zerowym dorobkiem punktowym.

Nieco wi臋cej szcz臋艣cia w pierwszej kolejce mia艂 beniaminek Greuther Furth, kt贸ry na otwarcie zremisowa艂 2:2 z Kiel. Wydaje si臋 jednak, 偶e w sobot臋 czeka ich zadanie o wiele trudniejsze. Czy Furth dobrze rozpoczn膮 sezon i w dalsze jego cz臋艣ci powalcz膮 o powr贸t do niemieckiej elity?

FC Nurnberg – Furth nasze typy

Spodziewamy si臋 do艣膰 spokojnego tempa tego meczu i typujemy, 偶e zako艅czy si臋 on remisem, by膰 mo偶e bezbramkowym.

Nasze typy Remis 3.50 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 2.15 Zagraj

FC Nurnberg – Furth kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Nurnberg, kurs: 2.45

remis, kurs: 3.50

wygrana Furth, kurs: 2.80

FC Nurnberg – Furth fakty meczowe

Nurnberg przegra艂 cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Furth przegrali tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

FC Nurnberg – pi臋膰 ostatnich spotka艅

St Pauli – FC Nurnberg 3:2

FC Nurnberg – Schweinfurt 2:1

FC Nurnberg – Arsenal 3:5

Tirol – FC Nurnberg 2:0

Ludogorets – FC Nurnberg 3:0

Furth – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Furth – Kiel 2:2

Young Boyrs – Furth 1:1

Furth – Inglostad 3:1

Pardubice – Furth 0:1

Basel – Furth 3:2

