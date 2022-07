Hannover – St. Pauli 🇩🇪 Typy, kursy (23.07.2022)

Dwa zespo艂y z aspiracjami. Hannover od lat nie mo偶e wr贸ci膰 do Bundesligi. St. Pauli by艂o tego jednak bli偶sze. R贸wnie偶 to go艣cie z Hamburga lepiej rozpocz臋li sezon. Czy to oni b臋d膮 g贸r膮 tak偶e w drugiej kolejce?

Hannover – St. Pauli zapowied藕 (sobota, 20:30)

W pierwszej kolejce nowego sezonu Hannover przegra艂 z beniaminkiem Kaiserslautern. To by艂o spotkanie ekip z du偶膮 histori膮. Tam H96 polegli 1:2. Teraz czas na domowy mecz. Miniony sezon zako艅czony dopiero na 11. miejscu, a wi臋c bardzo daleko od miejsc, kt贸re mog艂y da膰 przepustk臋 do powrotu. Znacznie bli偶ej znale藕li si臋 strefy spadkowej. Generalnie jednak wyr贸s艂 艣redniak, a przecie偶 jeszcze pare lat temu grali w europejskich pucharach, nawet ze 艢l膮skiem Wroc艂aw.

St. Pauli w poprzednim sezonie byli na pi膮tym miejscu. Tylko trzy punkty za HSV, kt贸re trafi艂o do bara偶y. Byli bliscy i zapewne apetyty rosn膮 w miar臋 jedzenia. Teraz rozpocz臋li od wygranej 3:2 z Nurnberg i przyjechali do ligowego 艣redniaka. Trudno powiedzie膰, by byli faworytem, ale na pewno powinni powalczy膰 o punkt/y w Hannowerze.

Hannover – St. Pauli kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Hannover wygra, kurs: 2,30

remis, kurs: 3,70

St. Pauli wygra, kurs: 2,90

Hannover – St. Pauli nasze typy

Jak to w 2. Bundeslidze liczymy na gole, a raczej du偶o goli!

Nasze typy Obie strzel膮 1,55 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,65 Zagraj

Hannover – St. Pauli fakty meczowe

Druga kolejka 2. Bundesligi

W pierwszym meczu St. Pauli ogra艂o Nurnberg 3:2 u siebie, za艣 Hannover przegra艂 na wyje藕dzie z Kaiserslautern 1:2

W ubieg艂ym sezonie Hannover wygra艂 dwukrotnie – 1:0 u siebie i 3:0 w Hamburgu

