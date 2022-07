🇩🇪 Niemcy K – Francja K 🇫🇷 typy, kursy (27.07.2022)

W 艣rodowym p贸艂finale mistrzostw Europy kobiet zmierz膮 si臋 ze sob膮 reprezentacja Niemiec i kadra Francji. Pi艂karki, kt贸rego kraju dostan膮 okazj臋, by powalczy膰 o z艂oty medal?聽

Niemcy K – Francja K zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Niemki maj膮 za sob膮 bardzo udany turniej i nawet przez moment ich udzia艂 w fina艂owych fazach kobiecego Euro nie by艂 zagro偶ony. W fazie grupowej reprezentacja Niemiec pewnie rozprawi艂a si臋 z Dunkami, Hiszpankami i Finkami, nie trac膮c przy tym nawet jednej bramki. Ostatecznie pi艂karki z kraju naszego zachodniego s膮siada zako艅czy艂y rywalizacj臋 w grupie z bilansem bramkowym 9:0. W 膰wier膰finale na ich drodze stan臋艂y Austriaczki, ale one r贸wnie偶 nie znalaz艂y sposobu na to, by strzeli膰 Niemkom nawet jednego gola i przegra艂y 0:2. Czy reprezentacja Francji b臋dzie w stanie wyrwa膰 kadrze Niemiec awans do fina艂u?

Francuzki r贸wnie偶 mog膮 bowiem m贸wi膰 o do艣膰 udanym turnieju. W grupie “Tr贸jkolorowe” rozbi艂y kadr臋 W艂och, pokona艂y 2:1 Belgi臋, by w ostatnim spotkaniu zremisowa膰 z Islandi膮. W 膰wier膰finale op贸r reprezentacji Francji bardzo d艂ugo stawia艂y Holenderki, ale ostatecznie zmuszone by艂y uzna膰 wy偶szo艣膰 rywalek. Teraz Francuzki postaraj膮 si臋 zaskoczy膰 rozp臋dzone Niemki.

Niemcy K – Francja K nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 dotychczasowe wyniki obu dru偶yn spodziewamy si臋, 偶e to Niemki zagwarantuj膮 sobie awans do fina艂u.

Nasze typy Niemcy K 2.80 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.65 Zagraj

Niemcy K – Francja K kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Niemek, kurs: 2.50

remis, kurs: 3.10

wygrana Francuzek, kurs: 2.80

Niemcy K – Francja K fakty meczowe

Niemki nie straci艂y jeszcze na tym turnieju ani jednej bramki

Francuzki w fazie grupowej straci艂y trzy gole

W dw贸ch poprzednich starciach tych ekip pada艂 dok艂adnie jeden gol

Niemcy K – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Niemcy K – Austria K 2:0

Finlandia K – Niemcy K 0:3

Niemcy K – Hiszpania K 2:0

Niemcy K – Dania K 4:0

Niemcy K – Szwajcaria K 7:0

Francja K – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Francja K – Holandia K 1:0 (0:0)

Islandia K – Francja K 1:1

Francja K – Belgia K 2:1

Francja K – W艂ochy K 5:1

Francja K – Wietnam K 7:0

