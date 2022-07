🇵🇱 Lechia Gdańsk – Rapid Wiedeń 🇦🇹 Typy, kursy (28.07.2022)

Dwie ekipy mamy praktycznie w trzeciej rundzie. Pogo艅 powalczy z Brondby, a Lechia Gda艅sk zagra z Rapidem Wiede艅 w tych wyr贸wnanych parach. Gda艅szczanie zremisowali bezbramkowo w stolicy Austrii. Teraz czas na wygran膮 w domu?

Lechia Gda艅sk – Rapid Wiede艅 zapowied藕 (czwartek, 19:45)

Gda艅szczanie przywie藕li z Austrii naprawd臋 dobry wynik. Oczywi艣cie byli zespo艂em gorszym od przeciwnika, ale swoje szans臋 mieli. Najlepsz膮 oczywi艣cie Flavio Paixao w pierwszej po艂owie, gdy trafi艂 w nog臋 golkipera Rapidu. Potem jeszcze Tobers trafi艂 w poprzeczk臋. Jednak do Dusan Kuciak by艂 postaci膮 numer jeden w zespole Tomasza Kaczmarka. To on swoj膮 postaw膮 sprawi艂, 偶e Lechia nie przegra艂a tego spotkania. 0:0 daje spore nadzieje przed rewan偶em. Oczywi艣cie trzeba teraz wygra膰, ale szans臋 s膮 znacznie wi臋ksze ni偶 przed pocz膮tkiem rywalizacji.

Rapid Wiede艅 by艂 faworytem tego dwumeczu, ale wg bukmacher贸w ju偶 raczej nim nie jest. Teraz to minimalnie wychodzi “na prowadzenie” Lechia Gda艅sk. Jednak nadal trzeba uwa偶a膰, bowiem chodzi o czo艂贸wk臋 ligi austriackiej, czyli mocniejszych rozgrywek od naszych. Ubieg艂y sezon jednak Rapid zako艅czy艂 dopiero na pi膮tym miejscu. To nie gwarantowa艂o jeszcze puchar贸w, bowiem trzeba by艂o rozegra膰 bara偶 ze zwyci臋zcami… grupy spadkowej. Takie zasady panuj膮 w austriackiej Bundeslidze. Wygrali z Tirolem i tak znale藕li si臋 w 2. rundzie el. do LKE.

Lechia Gda艅sk – Rapid Wiede艅 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Lechia wygra, kurs: 2,45

remis, kurs: 3,40

Rapid wygra, kurs: 2,75

Lechia Gda艅sk – Rapid Wiede艅 nasze typy

Stawiamy na kolejny wyr贸wnany mecz. Do pierwszego gola, to powinno by膰 zamkni臋te spotkanie. 0:0 lub 1:1 i dogrywka? Ca艂kiem prawdopodobny scenariusz.

Nasze typy Remis 3,40 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2,5 bramki 1,90 Zagraj

Lechia Gda艅sk – Rapid Wiede艅 fakty meczowe

Rewan偶owy mecz II rundy el. do Ligi Konferencji. W Wiedniu pad艂 bezbramkowy remis

Lechia Gda艅sk ma za sob膮 4 mecze w tym sezonie: trzy pucharowe i jeden ligowy. 2 wygrane, 1 remis i 1 pora偶ka

W miniony weekend gda艅szczanie odpoczywali, bowiem prze艂o偶yli sw贸j ligowy mecz

Rapid Wiede艅 w miniony weekend rozpocz膮艂 zmagania ligowe. Pokona艂 Ried 1:0. Wcze艣niej zagra艂 w Pucharze Austrii i pokona艂 Treibach 1:0