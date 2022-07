Watford – Sheffield Utd 🇬🇧 Typy, kursy (1.08.2022)

Po spadku z Premier League “Szerszenie” rozpoczynaj膮 zmagania na jej zapleczu. W swoim pierwszym spotkaniu Watford podejmie na w艂asnym stadionie Sheffield United.聽

Watford – Sheffield Utd zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

Ubieg艂y sezon nie by艂 dla “Szerszeni” zbyt udany i ostatecznie zako艅czy艂 si臋 spadkiem Watfordu do Championship. Czy gospodarze poniedzia艂kowego starcia zdo艂aj膮 szybko si臋 pozbiera膰 i wr贸ci膰 do elity? Mo偶e by膰 o to trudno, bowiem kandydat贸w do awansu do Premier League jest ca艂kiem sporo.

W tym gronie wymieni膰 nale偶y chocia偶by zesp贸艂 Sheffield United, kt贸ry ju偶 w poprzedniej kampanii otar艂 si臋 o awans do elity. Go艣cie przegrali jednak w bara偶ach o Premier League z Nottingham, kt贸re p贸藕niej zapewni艂o sobie udzia艂 w najwy偶szej angielskiej klasie rozgrywkowej. Kto lepiej wejdzie w ten sezon – Sheffield czy Watford? O tym przekonamy si臋 ju偶 w poniedzia艂kowy wiecz贸r.

Watford – Sheffield Utd nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e lepiej t臋 kampani臋 rozpocznie dru偶yna spadkowicza.

Nasze typy Watford 2.40 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.80 Zagraj

Watford – Sheffield Utd kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Watfordu, kurs: 2.40

remis, kurs: 3.30

wygrana Sheffield, kurs: 2.96

Watford – Sheffield Utd fakty meczowe

Sheffield wygra艂o tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Watford przegra艂 trzy z czterech ostatnich spotka艅

Ostatnie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 remisem

Watford – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Watford – Southampton 0:0

Watford – Wycombe 4:1

Watford – Bolton 0:2

Watford – Panathinaikos 0:0

Watford – Cambridge Utd 1:3

Sheffield Utd – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Barnsley – Sheffield Utd 2:1

Burton – Sheffield Utd 0:3

Mansfield – Sheffield Utd 3:0

Scunthorpe – Sheffield Utd 3:2

Lincoln – Sheffield Utd 0:6