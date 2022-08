🇧🇪 Royale Union – Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Typy, kursy (2.08.2022)

Finali艣ci poprzedniej edycji Ligi Europy rozpoczynaj膮 swoj膮 tegoroczn膮 przygod臋 z rozgrywkami Ligi Mistrz贸w. W trzeciej rundzie eliminacji Rangersom przyjdzie zmierzy膰 si臋 z belgijskim Royale Union.聽

Royale Union – Rangers zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Royale Union zako艅czy艂o poprzedni sezon belgijskiej Jupiler League na pozycji wicemistrza kraju. Do Club Brugge zabrak艂o niewiele, bowiem zaledwie cztery oczka, ale gospodarze wtorkowego pojedynku do艣膰 s艂abo radzili sobie w ko艅c贸wce sezonu. Obecn膮 kampani臋 Royale Union r贸wnie偶 rozpocz臋艂o ca艂kiem nie藕le, bowiem od remisu i zwyci臋stwa. Czy teraz uda si臋 powalczy膰 o awans do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w?

Rangers zainaugurowali w sobot臋 nowy sezon szkockiej Premiership. Go艣cie, czyli aktualni wicemistrzowie kraju zacz臋li dobrze, bowiem od zwyci臋stwa nad Livingston. Teraz Rangersi mierz膮 jednak wy偶ej i marz膮 o powrocie do Ligi Mistrz贸w. Zadanie to nie musi by膰 jednak wcale takie proste, bowiem, by tego dokona膰 zmuszeni b臋d膮 przebrn膮膰 jeszcze dwie rundy eliminacji.

Royale Union – Rangers nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu, kt贸ry nie b臋dzie obfitowa艂 w zbyt wiele bramek. Niewykluczone, 偶e wszystko zako艅czy si臋 remisem.

Royale Union – Rangers kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Royale Union, kurs: 2.75

remis, kurs: 3.40

wygrana Rangers, kurs: 2.60

Royale Union – Rangers fakty meczowe

Royale Union nie przegra艂o 偶adnego z o艣miu ostatnich spotka艅

Rangers przegrali dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Rangers wygrali pi臋膰 z ostatnich dziesi臋ciu mecz贸w wyjazdowych

Royale Union – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Royale Union – Charleroi 1:0

St. Truiden – Royale Union 1:1

Feyenoord – Royale Union 0:4

Sporting – Royale Union 1:1

Brighton – Royale Union 0:0

Rangers – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Livingston – Rangers 1:2

Rangers – Tottenham 1:2

Rangers – West Ham 3:1

Blackpool – Rangers 1:2

Sunderland – Rangers 1:0