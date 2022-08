🇵🇹 Benfica – Midtjylland 🇩🇰 Typy, kursy (02.08.2022)

Trzecia faza eliminacji do Ligi Mistrz贸w i do gry przyst臋puje Benfica. Trzeci zespo艂u z Portugalii dostaje naprzeciw siebie wicemistrza Danii. Benfica b臋dzie faworytem, jednak Midtjylland nie powinni by膰 ch艂opcami do bicia. Szykuje si臋 ciekawe, ofensywne spotkanie.

Benfica – Midtjylland zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e Portugalczycy b臋d膮 faworytem. Dla Or艂贸w obecno艣膰 w fazie grupowej Ligi Mistrz贸w to praktycznie codzienno艣膰 i obowi膮zek. Mowa oczywi艣cie o ogromnych pieni膮dzach, ale tak偶e mo偶liwo艣ciach rozwoju zespo艂u. W minionym sezonie dopiero trzecie miejsce w lidze, ale w Lidze Mistrz贸w posz艂o im bardzo dobrze. Wyeliminowali w fazie grupowej Barcelone, a potem Ajax w 1/8 fina艂u. Dopiero Liverpool okaza艂 si臋 lepszy w 膰wier膰finale. Teraz zapewne chcieliby powt贸rzy膰 tak kapitaln膮 drog臋 w LM.

FC Midtjylland ledwo awansowa艂o do trzeciej rundy eliminacji. Pokonali AEK Larnaka dopiero po rzutach karnych. W obu meczach 1:1 i dopiero seria jedenastek wyja艣ni艂a ca艂膮 sytuacje. Uda艂o si臋 po trudnych bojach, mimo 偶e byli do艣膰 wyra藕nym faworytem. Po drodze w lidze trzy mecze i tylko 4pkt, co tak偶e nie jest najlepszym rezultatem. Mimo wszystko swoje zrobili. Wra偶enie zrobi艂 tak偶e ostatni ligowy mecz – 5:1 z Odense na wyje藕dzie. By膰 mo偶e to oznacza, 偶e si臋 prze艂amali ju偶 na dobre.

Benfica – Midtjylland nasze typy

Zwyci臋stwo oraz trzy gole w meczu, tak widzimy scenariusz tego spotkania.

Benfica – Midtjylland fakty meczowe

Dla gospodarzy to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. Go艣cie maj膮 ju偶 za sob膮 trzy ligowe oraz dwa pucharowe spotkania

Benfica to trzeci zesp贸艂 poprzedniego sezonu ligi portugalskiej, za艣 Midtjylland by艂 wicemistrzem Danii

Benfica wygra艂a komplet pi臋ciu swoich sparing贸w, strzelaj膮c w nich 艂膮cznie 17 goli

Midtjylland w poprzedniej rundzie ogra艂o AEK Larnaka, a w lidze ma 4pkt po trzech meczach

