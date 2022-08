🇱🇻 Riga FC – Gil Vicente 🇵🇹 Typy, kursy (03.08.2022)

W teorii spotkanie 艁otyszy z Portugalczykami powinno si臋 sko艅czy膰 jednostronnym widowiskiem dla go艣ci. Trzeba jednak pami臋ta膰, 偶e Riga FC poczyni艂a spore wzmocnienia latem, a w poprzedniej rundzie nie mieli k艂opot贸w. Teraz nie s膮 bez szans w starciu z pi膮tym zespo艂em ligi portugalskiej ubieg艂ego sezonu.

Riga FC – Gil Vicente zapowied藕 (艣roda, 18:00)

艁otysze bez problem贸w przeszli dwie rundy. Najpierw irlandzkie Derry City odprawione dwukrotnie po 2:0, a przed chwil膮 s艂owacki Ru偶omberok. 3:0 i 2:1 robi wra偶enie, bowiem s艂owackie ekipy ju偶 nie powinny by膰 ch艂opcami do bicia. Tymczasem Riga FC to ekipa, kt贸ra potrafi艂a w tym okienku transferowym wyda膰 ponad 2,5 miliona euro na dw贸ch pi艂karzy. To pokazuje, 偶e tam s膮 pieni膮dze i s膮 w stanie rywalizowa膰 z coraz mocniejszymi przeciwnikami. Wydaje si臋, 偶e u siebie zdecydowanie ich sta膰 na dobry rezultat z Gil Vicente.

Portugalczycy zaj臋li pi膮te miejsce w swojej lidze. W zasadzie przed nimi tylko sta艂y kwartet ekip. To musia艂o si臋 sko艅czy膰 os艂abieniem. Odszed艂 Brazylijczyk Samuel Lino. W ubieg艂ym sezonie 13 goli i 5 asyst, a efektem tego transfer do Atletico Madryt za ponad 6,5 miliona euro. Kwota robi wra偶enie, ale na pewno utrudni pocz膮tkowe funkcjonowanie bez swojego najlepszego gracza z poprzedniego sezonu. Zw艂aszcza, 偶e meczem na 艁otwie dopiero inauguruj膮 granie w nowych rozgrywkach.

Riga FC – Gil Vicente kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Riga wygra, kurs: 3,70

remis, kurs: 3,60

Gil Vicente wygra, kurs: 1,95

Riga FC – Gil Vicente nasze typy

Wyr贸wnany mecz i gole z obu stron. Tak widzimy scenariusz tego spotkania na 艁otwie.

Nasze typy Obie strzel膮 1,85 Zagraj

Zagraj Remis 3,60 Zagraj

Riga FC – Gil Vicente fakty meczowe

艁otysze przeszli ju偶 dwie rundy. Zgarn臋li 4 wygrane na Derry City i Ru偶omberoku oraz bilans bramkowy 9:1

Gil Vicente to pi膮ta ekipa poprzedniego sezonu ligi portugalskiej

艁otysze s膮 w sezonie ligowym. Na ten moment trzecie miejsce, za RFS Ryga oraz Valmier膮

Portugalczycy dopiero w poniedzia艂ek rozpoczn膮 sezon

To pierwsze bezpo艣rednie starcie tych ekip

