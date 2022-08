🇸🇰 Spartak Trnava – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (4.08.2022)

Zmagania w kolejnej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Rak贸w Cz臋stochowa rozpocznie od wyjazdu na S艂owacj臋, gdzie zmierzy si臋 ze Spartakiem Trnava.聽

Spartak Trnava – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (czwartek, 18:30)

Polscy kibice mog膮 nie mie膰 najlepszych wspomnie膰 zwi膮zanych z dru偶yn膮 Spartaka Trnava. S艂owacki klub kilka lat temu pozbawi艂 Legi臋 Warszawa marze艅 o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w. P贸藕niej Spartak przeszed艂 jednak gruntown膮 przebudow臋 spowodowan膮 przez zmiany w艂a艣cicielskie oraz problemy finansowe i obecnie jest ju偶 inn膮 dru偶yn膮 ni偶 w贸wczas. Nie oznacza to, 偶e rywal Rakowa nie jest gro藕ny, bowiem zesp贸艂 zdo艂a艂 si臋 ju偶 odbudowa膰 i ponownie dzielnie radzi sobie w europejskich pucharach.

Faworytem obu spotka艅 tego dwumeczu pozostaje jednak Rak贸w Cz臋stochowa, kt贸ry udowodni艂 ju偶 w poprzednim i obecnym sezonie, 偶e na europejskim podw贸rku potrafi radzi膰 sobie z bardziej uznanymi markami. Za tak膮 trudno jest uzna膰 Spartak Trnava, kt贸ry pozostaje klubem o podobnym, o ile nie nieco ni偶szym, potencjale, w por贸wnaniu do Rakowa. Spodziewamy si臋 jednak, 偶e podopieczni Marka Papszuna ponownie poka偶膮, 偶e w europejskich pucharach nie zwykli przynosi膰 sobie wstydu i pewnie poradz膮 sobie ze S艂owakami.

Spartak Trnava – Rak贸w Cz臋stochowa nasze typy

Spartak Trnava – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

W tym sezonie Rak贸w nie straci艂 jeszcze w europejskich pucharach ani jednego gola, a strzeli艂 ich a偶 sze艣膰

Rak贸w wygra艂 wszystkie swoje mecze w obecnym sezonie, trac膮c w nich tylko dwie bramki

Spartak wygra艂 tylko jedno z trzech ostatnich spotka艅

Spartak Trnava – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Spartak Trnava – Podbrezova 1:1

Newtown – Spartak Trnava 1:2

Spartak Trnava – Banska Bystrica 1:2

Sparta Trnava – Newtown 4:1

Spartak Trnava – Z. Moravce-Vrable 2:0

Rak贸w Cz臋stochowa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rak贸w Cz臋stochowa – Stal Mielec 3:2

FC Astana – Rak贸w Cz臋stochowa 0:1

Rak贸w Cz臋stochowa – FC Astana 5:0

Rak贸w Cz臋stochowa – Warta Pozna艅 1:0

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa 0:2

