🇮🇸 Vikingur – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (04.08.2022)

Trzecia runda i mamy nadziej臋, 偶e nie ostatnia dla polskich klub贸w w Lidze Konferencji. Lech Pozna艅 ma autostrad臋 w kierunku fazy grupowej. Kolejorz musi to wykorzysta膰. Na pocz膮tek trzeba pokona膰 mistrza Islandii – Vikingur Reykjavik. Pierwsze spotkanie na wyje藕dzie.

Vikingur – Lech Pozna艅 zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Oba zespo艂y to mistrzowie swoich kraj贸w i graj膮 w “艣cie偶ce mistrzowskiej”. W teorii powinno by膰 艂atwiej, co wida膰 po losowaniu. Lech Pozna艅 w LKE mia艂 ju偶 Dinamo Batumi, teraz Vikingur, a w ostatniej rundzie przegranego z pary Malmo-Dudelange, czyli mo偶na za艂o偶y膰 w ciemno, 偶e b臋dzie to ekipa z Luksemburga. John van den Brom i sp贸艂ka nie mog膮 tego zaprzepa艣ci膰. Musz膮 jednak w ko艅cu wygrywa膰 na wyjazdach w pucharach. Do tej pory wyniki na dalekim wschodzie Europy marne – 1:5 w Baku i 1:1 w Batumi.

Vikingur w drugiej rundzie LKE mia艂 wolny los. Co ciekawe odpad艂 z eliminacji Ligi Mistrz贸w minimalnie. Gra艂 z… Malmo, z kt贸rym mo偶e si臋 zmierzy膰 jeszcze raz. Wtedy Islandczycy przegrali w Szwecji 2:3, a u siebie zremisowali 3:3. Warto doda膰, 偶e w pierwszym spotkaniu grali w os艂abieniu przez wi臋kszo艣膰 meczu po g艂upiej czerwonej kartce dla ich napastnika, kt贸ry… prowokowa艂 rywali!

Vikingur – Lech Pozna艅 kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Vikingur wygra, kurs: 4,90

Lech wygra, kurs: 1,64

Remis, kurs: 3,90

Vikingur – Lech Pozna艅 nasze typy

Lech jest faworytem i musi wygra膰 na Islandii. Przy okazji liczymy, 偶e obejrzymy kilka goli w tym spotkaniu.

Nasze typy Lech 1,64 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,87 Zagraj

Vikingur – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Mecz III rundy Ligi Konferencji. Obu ekipom pozosta艂y dwie rundy, by awansowa膰 do fazy grupowej

Zwyci臋zca tej pary zmierzy si臋 z przegranym pojedynku Malmo-Dudelange

Obie ekipy odpad艂y z eliminacji LM: Vikingur z Malmo, Lech z Karabachem

Vikingur zajmuje drugie miejsce w lidze islandzkiej, kt贸ra gra systemem wiosna-jesie艅

Lech Pozna艅 zamyka tabel臋 Ekstraklasy po dw贸ch pora偶kach

Obie ekipy jeszcze nie gra艂y przeciwko sobie

