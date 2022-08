Marsylia – Reims 🇫🇷 Typy, kursy (7.08.2022)

Wystartowa艂a rywalizacja na francuskich boiskach. Ju偶 w najbli偶sz膮 niedziel臋 do gry wejdzie r贸wnie偶 klub Arkadiusza Milika, Marsylia, kt贸ra podejmie na w艂asnym terenie Reims.

Marsylia – Reims zapowied藕 (niedziela, 20:45)

W okresie przygotowawczym Marsylia nie zachwyca艂a i wygra艂a zaledwie jedno spotkanie towarzyskie. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e m贸wimy o zespole, kt贸ry w drugiej cz臋艣ci maja zapewni艂 sobie wicemistrzostwo Francji i kt贸ry w obecnej kampanii r贸wnie偶 ma niema艂e szanse na osi膮gni臋cie takiego celu. Na wyniki sparing贸w nale偶y spojrze膰 z lekkim przymru偶eniem oka, bowiem powa偶na rywalizacja rozpoczyna si臋 dla Marsylii dopiero w niedziel臋.

Czy Reims ma szans臋 powalczy膰 o to, by w niedziel臋 sprawi膰 niespodziank臋 i urwa膰 gospodarzom punkty? Go艣cie to dwunasta dru偶yna ubieg艂ego sezonu, kt贸ra jednak r贸wnie偶 b臋dzie mi艂a w tym spotkaniu swoje atuty. W dw贸ch ostatnich bezpo艣rednich spotkaniach Marsylii i Reims, ci pierwsi nie zdo艂ali triumfowa膰 ani razu, a poprzedni mecz zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem Reims. Czy go艣cie niedzielnego pojedynku zdo艂aj膮 podtrzyma膰 dobr膮 pass臋 przeciwko silniejszemu przeciwnikowi?

Marsylia – Reims nasze typy

Mimo wszystko spodziewamy si臋, 偶e zesp贸艂 Arkadiusza Milika dobrze rozpocznie obecne rozgrywki i na otwarcie pokona rywali.

Nasze typy Marsylia 1.60

Poniżej 2.5 gola 1.83

Marsylia – Reims kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Marsylii, kurs: 1.60

remis, kurs: 3.95

wygrana Reims, kurs: 6.20

Marsylia – Reims fakty meczowe

Marsylia nie wygra艂a 偶adnego z dw贸ch ostatnich bezpo艣rednich star膰 z Reims

Marsylia wygra艂a tylko jeden z pi臋ciu letnich sparing贸w

W ubieg艂ym sezonie Reims zdoby艂o 43 bramki. S艂abszy wynik zanotowa艂o tylko pi臋膰 ekip

Marsylia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Marsylia – Milan 0:2

Betis – Marsylia 1:1

Middlesbrough – Marsylia 2:0

Marsylia – Norwich 0:3

Marsylia – Marignane 4:1

Reims – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Reims – Sassuolo 2:2

Reims – Villareal 0:1

Reims – Metz 1:0

Auxerre – Reims 0:2

Lommel SK – Reims 1:2

