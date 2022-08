Brentford – Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (13.08.2022)

Manchester United zaliczy艂 spor膮 wpadk臋 ju偶 w pierwszym meczu z Brighton. Teraz przed podopiecznymi Erika ten Haga kolejny trudny sprawdzian.聽

Brentford – Manchester United zapowied藕 (sobota, 18:30)

Brentford dzielnie walczy艂o o to, by w meczu z “Lisami” odrabia膰 straty i wywie藕膰 z Leicester cho膰by jeden punkt. W 86. minucie do siatki trafi艂 Dasilva i tym samym wyr贸wna艂 wynik spotkania, kt贸re ostatecznie zako艅czy艂o si臋 rezultatem 2:2. Brentford ju偶 w minionym sezonie udowodni艂o, 偶e potrafi by膰 niewygodnym rywalem, a w now膮 kampani臋 wchodz膮 z dodatkowym do艣wiadczeniem. Czy w meczu z “Czerwonymi Diab艂ami” uda im si臋 powalczy膰 o pe艂n膮 pul臋?

W swoim pierwszym w tym sezonie spotkaniu pi艂karze Erika ten Haga zawiedli bowiem na ca艂ej linii. Kibice liczyli na to, 偶e pomimo problem贸w i niejasnej sytuacji Cristiano Ronaldo w klubie z Old Trafford ich ulubie艅cy rozpoczn膮 kampani臋 w spos贸b daj膮cy powody do optymizmu. Niestety takich powod贸w jest obecnie niewiele, bowiem Manchester Untied zagra艂 zdecydowanie poni偶ej oczekiwa艅. Teraz czeka ich trudny wyjazd do Londynu, a na kolejn膮 wpadk臋 “Czerwone Diab艂y” nie mog膮 ju偶 sobie pozwoli膰.

Brentford – Manchester United nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e Manchester Untied mo偶e mie膰 spore trudno艣ci z wygraniem tego meczu.

Nasze typy Brentford lub remis 1.85 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.80 Zagraj

Brentford – Manchester United kursy bukmacher贸w

wygrana Brentford, kurs: 3.80

remis, kurs: 3.70

wygrana Manchesteru, kurs: 2.02

Brentford – Manchester United fakty meczowe

W trzech bezpo艣rednich starciach tych dru偶yn dwukrotnie triumfowa艂y “Czerwone Diab艂y”

Manchester United wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Bretford przegra艂o tylko jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Brentford – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Leicester – Brentford 2:2

Brentford – Betis 1:0

Arsenal – Brentford 1:2

Brighton – Brentford 0:1

Wolfsburg – Brentford 4:0

Manchester United – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester United – Brighton 1:2

Manchester United – Rayo Vallecano 1:1

Manchester United – Atletico Madryt 0:1

Manchester United – Aston Villa 2:2

Manchester United – Crystal Palace 3:1