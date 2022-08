Osasuna – Sevilla 🇪🇸 Typy, kursy (12.08.2022)

Pierwsze spotkanie nowego sezonu LaLiga. Na El Sadar Osasuna zagra z Sevill膮. Faworytem oczywi艣cie go艣cie. Jednak Nawarra to zawsze nieprzyjemny teren dla go艣ci. Czy ekipa Julena Lopeteguiego poradzi sobie na p贸艂nocy kraju?

Osasuna – Sevilla (pi膮tek, 21:00)

W ubieg艂ym sezonie Sevilla d艂ugo dotrzymywa艂 kroku Realowi Madryt. Jednak potem zabrak艂o si艂. Odpadli z ulubionej Ligi Europy, nie poradzili sobie w Pucharze Kr贸la, a lig臋 tradycyjnie zako艅czyli na czwartej lokacie. Trudno powiedzie膰, 偶e mog膮 by膰 zadowoleni po takich rozgrywkach. Latem zarobili wiele, ale stracili 艣rodek obrony. Jules Kounde w Barcelonie, Diego Carlos w Aston Villi. Ich miejsce zaj膮艂 Marcao z Galatasaray, ale zobaczymy jak to wp艂ynie na lini臋 defensywy. Co ciekawe trafi艂 do Lopeteguiego tak偶e Isco. Je艣li si臋 odbuduje, to mo偶e by膰 gigantyczne wzmocnienie Los Nervionenses.

Osasuna zaliczy艂a dobry sezon. Dziesi膮te miejsce to jak na warunki LaLiga bardzo dobra lokata dla klubu, kt贸ry przesadnie nie inwestuje w transfery, a wielu jego pi艂karzy to wychowankowie lub pi艂karze z okolic Nawarry. Oczywi艣cie trudno to utrzyma膰, skoro regularnie Athletic Bilbao podbiera im pi艂karzy. Nadal jednak Osasuna to ekipa, kt贸ra nie powinna mie膰 k艂opot贸w z utrzymaniem w lidze. Mo偶e nie b臋d膮 tak wysoko, jak przed kilkoma miesi膮cami, ale spokojnie zostan膮 w LaLiga.

Osasuna – Sevilla kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Osasuna wygra, kurs: 3.30

Remis, kurs: 3.20

Sevilla wygra, kurs: 2.40

Osasuna – Sevilla nasze typy

Rok temu by艂o 0:0, teraz te偶 szale艅stw nie przewidujemy. Wydaje si臋, 偶e niski wynik i brak przegranej go艣ci to najlepsze typy na pierwsze spotkanie w nowym sezonie.

Nasze typy Poni偶ej 2,5 bramki 1,60 Zagraj

Zagraj X2 1,38 Zagraj

Osasuna – Sevilla fakty meczowe

Pierwsza kolejka nowego sezonu. Poprzedni Osasuna zako艅czy艂a na 10. miejscu, za艣 Sevilla by艂a czwarta

Osasuna wygra艂a cztery z siedmiu sparing贸w

Sevilla w sparingach wygra艂a m.in. ze Sportingiem CP, zremisowa艂a z Tottenhamem, ale dozna艂a tak偶e kl臋ski z Arsenalem – 0:6

W ubieg艂ym sezonie w Pampelunie by艂o 0:0, za艣 w Sewilli 2:0 dla gospodarzy

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

GKS Katowice – Sandecja (pi膮tek)