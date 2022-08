Barcelona – Rayo 🇪🇸 Typy, kursy (13.08.2022)

Czas na debiut Roberta Lewandowskiego w nowym klubie. Barcelona na inauguracje zagra z Rayo Vallecano. Zdecydowanym faworytem b臋dzie oczywi艣cie Blaugrana. Mo偶na spodziewa膰 si臋 wysokiej frekwencji tego dnia na Camp Nou.

Barcelona – Rayo zapowied藕 (sobota, 21:00)

Wszyscy czekali艣my na ten moment. Robert Lewandowski debiutuje w meczu oficjalnym. Do tej pory sparingi, presti偶owy puchar Joana Gampera, ale to nadal wszystko mecze nieoficjalne. Teraz liga, a zatem kompletnie co艣 innego. Co艣, co wzbudza mn贸stwo emocji w艣r贸d kibic贸w. Jednak nie tylko on zadebiutuje. Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen, Franck Kessie. To na pewno by艂o kapitalne okienko w wykonaniu Matheu Alemany’ego. Dodatkowo jeszcze mo偶e si臋 okaza膰, 偶e kolejne ruchy b臋d膮 mia艂y miejsce. Teraz Barcelona wygl膮da znacznie lepiej ni偶 by艂o to jeszcze kilka miesi臋cy temu. Czy to pocz膮tek czego艣 wielkiego?

Rayo Vallecano drugi sezon w LaLiga po awansie. M贸wi si臋, 偶e trudniejszy. Jednak trudna to by艂a wiosna w wykonaniu B艂yskawic. Jesieni膮 Andoni Iraola i sp贸艂ka zagrali kapitalnie. Byli nawet przez chwil臋 liderem. Co ciekawe u siebie i na wyje藕dzie pokonali Barcelon臋 1:0. Warto doda膰, 偶e pierwsza wygrana nawet oznacza艂a wyrzucenie z pracy Ronalda Koemana. Mo偶na powiedzie膰, 偶e nieco pomogli w zmianach na Camp Nou.

Barcelona – Rayo nasze typy

Stawiamy zatem na debiutanckiego gola Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, z okazji debiutu Polaka w LaLiga BETFAN przygotowa艂 kurs a偶 100 na bramk臋 Lewego! W skr贸cie: stawiacie 2 z艂 na to zdarzenie i w przypadku wygranej, na wasze konto g艂贸wne wpada 176 z艂, a tak偶e otrzymujecie freebet w wysoko艣ci 60 z艂.

Nasze typy Robert Lewandowski strzeli gola 2 z艂 Zagraj po kursie 100

Barcelona – Rayo kursy bukmacher贸w

Robert Lewandowski strzeli gola – kurs 100.00

Co nale偶y zrobi膰, aby skorzysta膰 z tej promocji?

聽Zarejestruj si臋 w BETFAN z kodem GRAMGRUBO 聽Wp艂a膰 min. 55 z艂 i zagraj za min. 50 z艂 dowolny zak艂ad. Je艣li zak艂ad ci nie wejdzie, to otrzymasz zwrot 100% stawki. 聽Nast臋pnie zagraj za maksymalnie 2 z艂 specjalny zak艂ad na gola Roberta Lewandowskiego w meczu z Rayo Vallecano z TEJ zak艂adki 聽Je偶eli Polak trafi do siatki, otrzymasz 176 z艂 na KONTO G艁脫WNE! 艢rodki mo偶esz wyp艂aci膰 lub gra膰 za nie dalej 聽Dodatkowo otrzymujesz freebet 60 z艂 na start do wykorzystania na dowolne zak艂ady.

Barcelona – Rayo fakty meczowe

Pierwsza kolejka nowego sezonu. Poprzednie rozgrywki Barcelona zako艅czy艂a na drugim, a Rayo na dwunastym miejscu

Blaugrana w sparingach osi膮gn臋艂a bilans 5 wygranych i 2 remisy. B艂yskawice z kolei 2 wygrane, 3 remisy i 1 pora偶ka

W ubieg艂ym sezonie dwukrotnie lepsze by艂o Rayo – 1:0 u siebie i 1:0 na wyje藕dzie. Co ciekawe po tym pierwszym meczu zwolniony zosta艂 Ronald Koeman

Inne mecze

