Nantes – Lille 🇫🇷 Typy, kursy (12.08.2022)

Ju偶 w pi膮tek rozpocznie si臋 druga seria gier we francuskiej Ligue 1. Spotkaniem, kt贸re rozpocznie nam zmagania w ten weekend b臋dzie potyczka Nantes z Lille. Gospodarze zainaugurowali kampani臋 od bezbramkowego remisu z Angers, z kolei przyjezdni rozbili Auxerre 4:1.



Nantes – Lille zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Ekipa Nantes rozpocz臋艂a sezon jeszcze wcze艣niej, bowiem tydzie艅 przed startem Ligue 1 mierzy艂a si臋 z PSG w starciu o Superpuchar Francji. W tej potyczce lepsi okazali si臋 Pary偶anie, kt贸rzy rozbili Nantes a偶 4:0. Podopieczni Antoine Kombouare w letnim okienku transferowym stracili swoj膮 gwiazd臋. Do Eintrachtu Frankfurt odszed艂 Randal Kolo Muani. Bardzo trudno b臋dzie zatem powt贸rzy膰 sukces sprzed sezonu. Przypomnijmy, 偶e Nantes wygra艂o Coupa de France i tym samym awansowa艂o do fazy grupowej Ligi Europy.

Obecna kampania ma by膰 z kolei odbudow膮 pozycji Lille. Zesp贸艂, kt贸ry w 2021 roku sensacyjnie zdoby艂 mistrzostwo Francji podczas kolejnej kampanii rozczarowa艂 zajmuj膮c dopiero dziesi膮te miejsce. Teraz celem jest awans do europesjkich puchar贸w, chocia偶 to jak b臋dzie wygl膮da艂a dru偶yna Paulo Fonsecii jest wielk膮 zagadk膮. Pocz膮tek okaza艂 si臋 imponuj膮cy, a w zwyci臋stwie 4:1 nad Auxerre znaomity mecz rozegra艂 Jonaathan David. Kanadyjczyk popisa艂 si臋 dubletem, a przypomnijmy, 偶e jest to tak偶e najlepszy strzelec zespo艂u z poprzedniego sezonu, kiedy do siatki rywala trafia艂 a偶 szesna艣cie razy.

Nantes – Lille nasze typy

Spodziewamy si臋 ciekawego widowiska. Naszym zdaniem istniej膮 spore szanse, 偶e obie dru偶yny trafi膮 do siatki co najmniej po jednym razie.

Nantes – Lille kursy bukmacher贸w

wygrana Nantes, kurs: 2.80

remis, kurs: 3.30

wygrana Lille, kurs: 2.60

Nantes – Lille fakty meczowe

Nantes zremisowa艂o w pierwszej kolejce z Angers, natomiast Lille pokona艂 Auxerre

Nantes tydzie艅 przed startem ligi przegra艂o w Superpucharze Francji z PSG 0:4

W poprzednim sezonie w starciach tych dru偶yn raz pad艂 remis, a raz wygra艂o Lille

Nantes pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Angers – Nantes 0:0

PSG – Nantes 4:0

Nantes – Rennes 0:1 (mecz sparingowy)

Nantes – Lorient 2:0 (mecz sparingowy)

Caen – Nantes 0:2 (mecz sparingowy)

Lille pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Lille – Auxerre 4:1

Cadiz – Lille 0:1 (mecz sparingowy)

Espanyol – Lille 2:0 (mecz sparingowy)

Lille – Las Palmas 2:2 (mecz sparingowy)

Lille – Dunkierka 5:0 (mecz sparingowy)

