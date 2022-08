Salernitana – Roma 🇮🇹 Typy, kursy (14.08.2022)

W niedziel臋 wieczorem odb臋dzie si臋 kolejny mecz w艂oskiej Serie A. Na Stadio Arechi Salernitana podejmowa膰 b臋dzie AS Rom臋.



Salernitana – Roma zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Gospodarze w poprzednim sezonie zaciekle walczyli o utrzymanie, co uda艂o si臋 wywalczy膰 w samej ko艅c贸wce sezonu. Cele w obecnej kampanii b臋d膮 podobne, ale zesp贸艂 bardzo 藕le rozpocz膮艂 sezon, bowiem ju偶 w pierwszej rundzie Coppa Italia musia艂 uzna膰 wy偶szo艣膰 Parmy. Nie艂atwo b臋dzie dobrze wej艣膰 r贸wnie偶 w rozgrywki ligowe, bowiem ju偶 na starcie Salernitan臋 czeka mecz z AS Rom膮.

Celem Romy w tym sezonie b臋dzie z kolei powr贸t do Ligi Mistrz贸w. Zesp贸艂 Jose Mourinho wygra艂 w poprzedniej kampanii Lig臋 Konferencji, a po wzmocnieniach chcia艂by teraz walczy膰 co najmniej o podium Serie A. Najbardziej interesuj膮co zapowiada si臋 to, jak w swoim oficjalnym debiucie w nowych barwach poradzi sobie Paulo Dybala.

Salernitana – Roma nasze typy

Stawiamy, 偶e podopieczni Jose Mourinho bardzo dobrze wejd膮 w nowy sezon.

Salernitana – Roma kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Salernitana wygra, kurs: 6.50

Remis, kurs: 4.60

Roma wygra, kurs: 1.50

Salernitana – Roma fakty meczowe

Roma wygra艂a dwa spo艣r贸d trzech ostatnich sparing贸w

Salernitana rozpocz臋艂a sezon od pora偶ki w Coppa Italia z Parm膮

W meczach obu dru偶yn w poprzednim sezonie dwukrotnie lepsza okaza艂a si臋 Roma (2:1 i 4:0)

Salernitana pi臋膰 ostatnich spotka艅

Salernitana – Parma 0:2

Galatasaray – Salernitana 1:1

Salernitana – Wieczysta Krak贸w 2:0

Salernitana – Hoffenheim 2:2

Salernitana – Schalke 0:0

Roma pi臋膰 ostatnich spotka艅

Roma – Szachtar 5:0

Tottenham – Roma 0:1

Roma – Ascoli 0:1

Roma – Nice 1:1

Sporting – Roma 3:2

