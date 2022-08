🇬🇧 Rangers – PSV Eindhoven 🇳🇱 Typy, kursy (16.08.2022)

We wtorek rozpocznie si臋 IV runda kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w. W jednej z ciekawszych konfrontacji szkockie Rangers zmierzy si臋 z PSV Eindhoven. Pocz膮tek tej rywalizacji ju偶 we wtorek o godzinie 21:00.



Rangers – PSV Eindhoven zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Gospodarze ze sporymi trudno艣ciami uporali si臋 w poprzedniej rundzie z Royale Union. Po pierwszym meczu w Belgii to rywale prowadzili 2:0, jednak ten wynik uda艂o si臋 odwr贸ci膰 podczas starcia na Ibrox, gdzie podopieczni Giovanniego van Bronckhorsta triumfowali 3:0. Ponadto, Rangersi maj膮 za sob膮 ju偶 trzy pierwszej kolejki ligi szkockiej, w kt贸rej zainkasowali komplet dziewi臋ciu punkt贸w.

Emocji nie brakowa艂o tak偶e podczas poprzedniej rundy kwalifikacji w dwumeczu PSV. Zdobywcy Pucharu Holandii po dogrywce wyeliminowali francuskie Monaco, chocia偶 jeszcze w 89. minucie regulaminowego czasu gry przegrywali 1:2. Ostatecznie to pi艂karze Ruuda van Nistelrooy’a awansowali do IV rundy wygrywaj膮c 3:2, a decyduj膮ce trafienie w 109. minucie zagwarantowa艂 Luuk de Jong. Opr贸cz potyczek z Monaco, PSV w tym sezonie wygra艂o wszystkie pozosta艂e mecze – dwa na poziomie Eredivisie oraz jeden w Superpucharze Holandii z Ajaksem.

Rangers – PSV Eindhoven kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Rangers wygra, kurs: 2.56

Remis, kurs: 3.40

PSV wygra, kurs: 2.73

Rangers – PSV Eindhoven nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego meczu, kt贸ry mo偶e zako艅czy膰 si臋 bramkowym remisem.

Rangers – PSV Eindhoven fakty meczowe

PSV Eindhoven nie przegra艂o 偶adnego z pi臋ciu oficjalnych mecz贸w w tym sezonie

Rangers przegra艂o tylko jeden oficjalny mecz w tym sezonie

Obie dru偶yny zanotowa艂y komplet zwyci臋stw na starcie zmaga艅 w swoich ligach

Rangers pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Rangers – St. Johnstone 4:0

Rangers – Royale Union 3:0

Rangers – Kilmarnock 2:0

Royale Union – Rangers 2:0

Livingston – Rangers 1:2

PSV Eindhoven pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Go Ahead Eagles – PSV Eindhoven 2:5

PSV Eindhoven – Monaco 3:2

PSV Eindhoven – Emmen 4:1

Monaco – PSV Eindhoven 1:1

Ajax – PSV Eindhoven 3:5

