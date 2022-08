🇧🇬 CSKA Sofia – FC Basel 🇨🇭 Typy, kursy (18.08.2022)

CSKA Sofia i FC Basel pomi臋dzy sob膮 rozstrzyga膰 b臋d膮 to, kt贸ra z tych dru偶yn zagra w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Pierwszy mecz odb臋dzie si臋 w stolicy Bu艂garii.



CSKA Sofia – FC Basel zapowied藕 (czwartek, 19:00)

CSKA Sofia w poprzedniej rundzie unikn臋艂a prawdziwej kompromitacji. Bu艂garzy przegrali domowe spotkanie z St. Patricks 0:1, ale odrobili te straty z nawi膮zk膮 ju偶 w Irlandii. Bez takich m臋czarni CSKA przychodzi gra w lidze bu艂garskiej, gdzie zesp贸艂 zajmuje drugie miejsce maj膮c w dorobku 13 punkt贸w. Ostatnio sto艂eczni ograli 1:0 Septemvri.

Z kolei FC Basel w poprzedniej rundzie pokona艂o Brondby dopiero po rzutach karnych. Je艣li chodzi o lig臋 szwajcarsk膮, to zesp贸艂 przegra艂 ostatnio z Lugano 0:2 i w tabeli okupuje dopiero 贸sme miejsce – po czterech rozegranych meczach Basel zdoby艂o tylko trzy oczka. Oznacza to, 偶e ju偶 teraz strata do lideruj膮cego Young Boys wynosi osiem punkt贸w.

CSKA Sofia – FC Basel kursy bukmacher贸w

Bukmacher SUPERBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

CSKA Sofia wygra, kurs: 3.10

Remis, kurs: 3.40

FC Basel wygra, kurs: 3.10

CSKA Sofia – FC Basel nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 form臋 obu ekip, wed艂ug nas, faworytem b臋dzie CSKA Sofia.

CSKA Sofia – FC Basel fakty meczowe

CSKA Sofia przegra艂a w tym sezonie tylko jeden oficjalny mecz

FC Basel wygra艂o tylko jeden spo艣r贸d pi臋ciu poprzednich mecz贸w

CSKA Sofia w swojej lidze zajmuje drugie miejsce, a FC Basel 贸sme

CSKA Sofia pi臋膰 poprzednich mecz贸w

CSKA Sofia – Septemvri 1:0

St. Patricks – CSKA Sofia 0:2

CSKA Sofia – St. Patricks 0:1

CSKA Sofia – Beroe 5:1

CSKA Sofia聽 – Makedonija 4:0

FC Basel pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Basel – Lugano 0:2

Basel – Brondby 2:1

Basel – Young Boys 0:0

Brondby – Basel 1:0

Crusaders – Basel 1:1

