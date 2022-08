Atalanta – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (21.08.2022)

Wielki hit drugiej kolejki w Serie A. Kilka miesi臋cy temu spotkanie obu ekip da艂o tak naprawd臋 mistrzostwo Milanowi. Teraz to dopiero pocz膮tek i lekko nie b臋dzie aktualnemu mistrzowi kraju. Szykuj膮 si臋 ciekawe derby Lombardii.聽

Atalanta – Milan zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Jedni i drudzy rozpocz臋li sezon od wygranych. Ekipa Gian Piero Gasperiniego pokona艂a 2:0 Sampdori臋 w Genui, za艣 Milan wygra艂 na San Siro 4:2 z Udinese. Teraz czas na derby Lombardii. Drugie lub trzecie co do wa偶no艣ci w regionie. Pi艂karsko powinno nas czeka膰 naprawd臋 ciekawe spotkanie. Wszystko dlatego 偶e Gasperini kontra Stefano Pioli to starcie dw贸ch kompletnie innych styl贸w prowadzenia zespo艂u i styl gry ich zespo艂u.

Cele obu klub贸w jednak s膮 kompletnie inne. Atalanta chce awansowa膰 do europejskich puchar贸w, ale ostatnich czas jest dla nich nie najlepszy. Z kolei Milan chcia艂by powalczy膰 o obron臋 mistrzowskiego tytu艂u, ale tak偶e dobrze zaprezentowa膰 si臋 w europejskich pucharach – Lidze Mistrz贸w. Mo偶e ekipa Rossonerich nie ma wielkich gwiazd – poza Ibrahimoviciem – ale jednak Pioli potrafi艂 niemal od podstaw stworzy膰 naprawd臋 mocn膮 ekip臋.

Atalanta – Milan nasze typy

Liczymy na kilka goli w niedzielny wiecz贸r w Bergamo.

Atalanta – Milan fakty meczowe

Milan to mistrz kraju z ubieg艂ego sezonu, z kolei Atalanta zaj臋艂a 贸sme miejsce i nie awansowa艂a do europejskich puchar贸w

Go艣cie rozpocz臋li sezon od wygranej z Udinese z 4:2. Atalanta wygra艂a z kolei 2:0 z Sampdori膮

Ostatnie spotkanie w Bergamo sko艅czy艂o si臋 wygran膮 Rossonerich 3:2

