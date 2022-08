Girona – Getafe 🇪🇸 Typy, kursy (22.08.2022)

Pierwszy mecz kolejki w Katalonii i teraz ostatni mecz drugiej kolejki w Katalonii. Girona podejmuje Getafe i trudno wskaza膰 faworyta. Kto b臋dzie g贸r膮 na koniec drugiej rundy spotka艅?

Girona – Getafe zapowied藕 (poniedzia艂ek, 22:00)

Gospodarze to beniaminek LaLiga. W pierwszej kolejce nowego sezonu polegli na Mestalla 0:1. Mog膮 偶a艂owa膰 tamtego spotkania, gdy偶 przegrywali 0:1, ale grali ca艂膮 drug膮 po艂ow臋 w przewadze liczebnej. Teraz jednak pierwsze spotkanie na w艂asnym obiekcie w najwy偶szej klasie rozgrywkowej. Trzeba przyzna膰, 偶e Girona zbudowa艂a ciekaw膮 kadr臋, kt贸ra powinna zapewni膰 im rywalizacje o utrzymanie, co ich zapewne czeka. Takie spotkania w艂a艣nie jak to poniedzia艂kowe z Getafe musz膮 po prostu wygrywa膰.

Getafe rozpocz臋艂o tak偶e od pora偶ki. Grali jednak z du偶o mocniejszym przeciwnikiem. Mowa o 0:3 z Atletico. Bolesna pora偶ka, ale jednak tutaj klasa rywala zdecydowa艂a. Teraz spotkanie na Montilivi, kt贸re musz膮 wygra膰, patrz膮c na ich terminarz pocz膮tku sezonu. Lada moment czekaj膮 ich starcia z Villarrealem, Valenci膮 czy Realem Sociedad. Kr贸tko m贸wi膮c dla Getafe to powinno by膰 naj艂atwiejsze ze spotka艅 pocz膮tku rozgrywek.

Girona – Getafe kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Girona wygra, kurs: 1.36

Remis, kurs: 5.50

Getafe wygra, kurs: 8.00

Girona – Getafe nasze typy

Stawiamy na remis w ostatnim spotkaniu kolejki. Zach臋ca tak偶e kurs na dwa gole w meczu, wi臋c warto go dorzuci膰 do jakiego艣 kuponu.

Nasze typy Remis 2,90 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 1,5 bramki 1,60 Zagraj

Girona – Getafe fakty meczowe

Poprzedni sezon to awans Girony z LaLiga2 to LaLiga. Getafe by艂o 15. na najwy偶szym szczeblu w Hiszpanii

Oba zespo艂y przegra艂y spotkania na inauguracje. Girona 0:1 w Walencji na Mestalla, a Getafe poleg艂o 0:3 z Atletico u siebie

Ostatnie spotkanie tych ekip mia艂o miejsce w sezonie 2018/2019 – wtedy Getafe wygra艂o 2:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Manchester United – Liverpool (poniedzia艂ek)