FAME MMA 15 typy i promocje

Już w najbliższy piątek odbędzie się FAME MMA 15. W Łodzi ponownie zmierzą się najbardziej popularni influencerzy w Polsce. Ta gala będzie wyjątkowa pod tym kątem, że walki odbędą się w oktagonie, ringu bokserskim oraz rzymskiej klatce, czyli aż w trzech arenach. Kto wyjdzie z nich zwycięsko?

FAME MMA 15 karta walk

Na gali może dojść aż do 10 walk. Pełna karta prezentuje się w następujący sposób:

Main Event: Marta “Linkimaster” Linkiewicz – Aniela “Lil Masti” Bogusz (formuła MMA)

Co-main Event: Marcin "Xayoo" Majkut – Mikołaj "Konopskyy" Tylko Tylko (K1)

Mariusz "Sarius" Golling – Marcin "Polish Zombie" Wrzosek (Boks)

Marcin Dubiel – Kacper “Blonsky” Błoński (Rzymska Klatka, MMA, no limit)

Mateusz Murański – Arkadiusz Tańcula (MMA, Oktagon 3×3)

Jacek Murański – Arkadiusz Tańcula / Tomasz “Szalony Reporter” Matysiak (Klatka rzymska, MMA)

Franciszek “Franio” Rusiecki – Jakub “Paramaxil” Frączek (K1)

Rafał “Takefun” Górniak – Filip Zabielski (K1)

Patryk Woźniak & Radosław “Warjat Radek” Kapias – Jamil & Jamel Neffati (walka 2vs2)

Nadal nie wiadomo czy dojdzie do walki Jacka Murańskiego z Szalonym Reporterem. Jest to zależne od wyniku walki Jacka Murańskiego z Arkadiuszem Tańculą.

FAME MMA 15 typy

Największymi faworytami bukmacherów na tej gali są Blonsky, Tańcula, Wrzosek oraz Xayoo. Nalezy jednak pamiętać, że to tylko freak fighty, więc rezultaty walk mogą okazać się zaskakujące. Jeśli gdzieś należy szukać zwycięstwa underdoga, to przede wszystkim w main evencie kobiet, a także w walce Paramaxila z Franiem, czy w walce 2vs2.

