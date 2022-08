Hertha – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (27.08.2022)

Gospodarze 藕le weszli w sezon, z kolei Borussia Dortmund nadal nie mo偶e si臋 otrz膮sn膮膰 po ko艅c贸wce z ubieg艂ego tygodnia. Jedni i drudzy maj膮 o co gra膰 w sobotnie popo艂udnie. Kto b臋dzie g贸r膮 w stolicy Niemiec?

Hertha – Borussia Dortmund zapowied藕 (sobota, 15:30)

Wydawa艂o si臋, 偶e Borussia Dortmund b臋dzie mie膰 komplet punkt贸w po trzech kolejkach. Prowadzili 2:0 z Werderem Brema na swoim stadionie i mieli wszystko w gar艣ci. A偶 do 89. minuty, gdy wpad艂 pierwszy gol dla go艣ci. W doliczonym czasie dwa kolejne i sensacja sta艂a si臋 faktem. Taka pora偶ka musia艂a zabole膰 w Dortmundzie. Mieli wszystko na widelcu i stracili w g艂upi spos贸b punkty do Bayernu. Teraz jednak jad膮 do Berlina, gdzie zagraj膮 ze zdecydowanie s艂abszym rywalem. Musz膮 si臋 odku膰 i pewnie pokona膰 sto艂eczny zesp贸艂.

Hertha zd膮偶y艂a ju偶 odpa艣膰 z Pucharu Niemiec, a w lidze zdoby艂a ledwie punkt. Mowa o domowej zdobyczy z Eintrachtem Frankfurt. Poza tym pora偶ki w Moenchengladbach oraz derbowa na obiekcie Unionu. Nie jest to dobry start sezonu, a BSC musi pami臋ta膰, 偶e drugi raz mo偶e im si臋 nie poszcz臋艣ci膰. Kilka miesi臋cy temu dopiero w bara偶ach uratowali ligowy byt. Teraz taka s艂aba gra mo偶e si臋 sko艅czy膰 spadkiem na drugi poziom rozgrywkowy.

Hertha – Borussia Dortmund kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Hertha wygra, kurs: 4.40

Remis, kurs: 4.40

Borussia Dortmund wygra, kurs: 1.72

Hertha – Borussia Dortmund nasze typy

Stawiamy na wiele goli tego popo艂udnia w stolicy Niemiec. Zar贸wno ze strony gospodarzy, jak i go艣ci.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 bramki 1,47 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,53 Zagraj

Hertha – Borussia Dortmund fakty meczowe

Spotkanie 16. z si贸dm膮 ekip膮 Bundesligi. Obie ekipy dzieli pi臋膰 punkt贸w: 1 do 6 na korzy艣膰 go艣ci

Hertha rozpocz臋艂a sezon od pora偶ki w Pucharze Niemiec oraz dw贸ch pora偶ek ligowych, do kt贸rych dorzuci艂a remis

Borussia Dortmund po dw贸ch ligowych wygranych, przed tygodniem przegra艂a z Werderem Brema 2:3. Co ciekawe BVB prowadzi艂o 2:0 do… 89. minuty, a mimo tego przegra艂o spotkanie

Ostatni raz obie ekipy spotka艂y si臋 na zako艅czenie ubieg艂ego sezonu w Dortmundzie. Wtedy BVB wygra艂o 2:1, a po偶egnalnego gola strzeli艂 w贸wczas Erling Haaland.

