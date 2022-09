Aston Villa – Manchester City. Typy, kursy (03.09.2022)

Ostatni sobotni mecz w Premier League. Faworytem zdecydowanie będą goście. Forma strzelecka jest, Haaland robi swoje, a naprzeciwko Aston Villa z kłopotami. Manchester City musi tutaj postrzelać. Czy tak będzie w Birmingham?

Aston Villa – Manchester City zapowiedź (sobota, 18:30)

Tylko jedno potknięcie zaliczył Manchester City na początku sezonu. Mowa o 3:3 z Newcastle. Tam jednak udało się wyciągnąć wynik ze stanu 1:3, co można poczytywać za sukces. Jeszcze lepszą “remontadę” Citizens zaliczyli tydzień temu. 0:2 z Crystal Palace, a skończyło się na 4:2. Co ciekawe wtedy oraz w środku tygodnia przeciwko Nottingham hat-tricka zaliczał Erling Haaland. Norweg pokazuje, że jest w świetnej formie. Strzelił już 9 goli w lidze, czyli tyle, ile straciła do tej pory Aston Villa.

The Villans już z dwoma reprezentantami Polski w kadrze. Do Matty’ego Casha dołączył Jan Bednarek w ramach wypożyczenia. Polak ma zapełnić lukę po kontuzji Diego Carlosa. Ta jest widoczna, bowiem Aston Villa fatalnie weszła w sezon. Pięć meczów i ledwie jedno zwycięstwo. Pokonali tylko Everton, a poza tym same porażki. Tuzów, poza Arsenalem, też nie było. Przegrywali chociażby z Bournemouth czy Crystal Palace. Nie wygląda to zatem dobrze, zwłaszcza w kontekście meczu z ekipą Pepa Guardioli.

Aston Villa – Manchester City kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował następujące kursy na ten mecz:

Aston Villa wygra, kurs: 7.50

Remis, kurs: 5.25

Manchester City wygra, kurs: 1.40

Aston Villa – Manchester City nasze typy

Kolejny strzelecki popis Norwega? Wydaje się, że złapał mega gaz, więc trzeba kuć żelazo, póki gorące.

Nasze typy Haaland strzeli 1,65 Zagraj

Zagraj City powyżej 1,5 bramki 1,42 Zagraj

Aston Villa – Manchester City fakty meczowe

Spotkanie 19. ekipy z wiceliderem Premier League. Obie ekipy dzieli 10pkt: 3 do 13 na korzyść gości

Manchester City w tym sezonie ma bilans 4-1-0 oraz gole 19:5

The Citizens strzelili już 19 goli, czyli niemal 4 na mecz

Erling Haaland ma już 9 ligowych goli na swoim koncie. W dwóch ostatnich meczach zanotował hat-tricki!

Aston Villa pokonała jedynie Everton. Pozostałe cztery mecze przegrała: Bournemouth, Crystal Palace, West Ham oraz Arsenal

Ostatni mecz tych ekip odbył się 38. kolejce ubiegłego sezonu. Wtedy City przypieczętowali tytuł, wyciągając wynik z 0:2 na 3:2

