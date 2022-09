Monza – Atalanta 🇮🇹 Typy, kursy (5.09.2022)

W poniedzia┼ékowym spotkaniu pi─ůtej kolejki Serie A, czerwona latarnia ligi, Monza, podejmie na w┼éasnym terenie trzeci─ů si┼é─Ö w ligowej stawce ÔÇô Atalant─Ö.┬á

Monza – Atalanta zapowied┼║ (poniedzia┼éek, 18:30)

Kibice Monzy i osoby zwi─ůzane z klubem z pewno┼Ťci─ů nie tak wyobra┼╝ali sobie pierwsze tygodnie na poziomie Serie A. Mo┼╝na by┼éo podejrzewa─ç, ┼╝e wej┼Ťcie do elity b─Ödzie dla beniaminka trudne, ale wyniki notowane przez klub Silvio Berlusconiego na pocz─ůtku tej kampanii s─ů bardzo rozczarowuj─ůce. Monza przegra┼éa wszystkie cztery spotkania i zdoby┼éa w nich tylko dwie bramki, trac─ůc jedena┼Ťcie.

Trudno si─Ö spodziewa─ç, by prze┼éamanie mia┼éo przyj┼Ť─ç w poniedzia┼éek, kiedy Monzy przyjdzie si─Ö zmierzy─ç z Atalant─ů, czyli dru┼╝yn─ů, kt├│ra w tej kampanii nie pozna┼éa jeszcze smaku pora┼╝ki, a co wi─Öcej, wygra┼éa trzy z czterech dotychczasowych spotka┼ä. Go┼Ťcie b─Öd─ů w poniedzia┼éek zdecydowanym faworytem i cho─ç zwyci─Östwo mo┼╝e nie by─ç okaza┼ée, to Atalanta najprawdopodobniej dopisze do swojego konta kolejne trzy punkty.

Monza – Atalanta nasze typy

Ka┼╝dy wynik inny ni┼╝ zwyci─Östwo go┼Ťci b─Ödzie tu spor─ů niespodziank─ů.

Nasze typy Atalanta 1.65 Zagraj

Zagraj Obie strzel─ů - nie 2.15 Zagraj

Monza – Atalanta kursy bukmacher├│w

Bukmacher Superbet przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Monzy, kurs: 5.0

remis, kurs: 4.40

wygrana Atalanty, kurs: 1.65

Monza – Atalanta fakty meczowe

Monza przegrała swoje cztery dotychczasowe mecze w Serie A

Atalanta pozostaje jednym z trzech niepokonanych zespołów w Serie A

W pierwszych meczach Atalanta straciła tylko dwa gole, co jest najlepszym wynikiem w lidze

Monza – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

AS Roma – Monza 3:0

Monza – Udinese 1:2

Napoli – Monza 4:0

Monza – Torino 1:2

Monza – Frosinone 3:2

Atalanta – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

Atalanta – Torino 3:1

Verona – Atalanta 0:1

Atalanta – AC Milan 1:1

Sampdoria – Atalanta 0:2

Valencia – Atalanta 2:1

