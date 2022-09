🇫🇷 Nice – FC Koeln 🇩🇪 Typy, kursy (8.09.2022)

W czwartkowe popo艂udnie Nice rozpoczyna swoj膮 przygod臋 w Lidze Konferencji Europy. Ekipa z Nicei podejmie na w艂asnym stadionie niemieckie FC Koeln.聽

Nice – FC Koeln zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Nice zalicza fatalny pocz膮tek sezonu. W pierwszych czterech kolejkach Ligue 1 zesp贸艂 z Nicei poni贸s艂 ju偶 trzy pora偶ki i z dorobkiem 3 punk贸w plasuje si臋 dopiero na 16. miejscu w stawce. Niewiele brakowa艂o a Nice zabrak艂oby r贸wnie偶 w Europie. Francuski klub musia艂 przej艣膰 tylko jedn膮 rund臋 eliminacyjn膮, a w niej spore problemy sprawi艂o mu ogranie Maccabi Tel Aviv. Ostatecznie awans uda艂o si臋 przypiecz臋towa膰 w dogrywce.

Wygl膮da to jednak nie najlepiej, zw艂aszcza w por贸wnaniu z wyczynami “Kozio艂k贸w”, kt贸re w tym sezonie Bundesligi nie przegra艂y jeszcze 偶adnego ze swoich pi臋ciu spotka艅. W pierwszym spotkaniu czwartej rundy eliminacji troch臋 problem贸w sprawi艂 Koeln w臋gierski MOL Fehervar, ale zwyci臋stwo 3:0 w rewan偶u sprawi艂o, 偶e to w艂a艣nie niemiecki. klub awansowa艂 do rozgrywek. Wydaje si臋, 偶e to go艣cie s膮 na fali i to oni s膮 faworytem tego spotkania.

Nice – FC Koeln nasze typy

Spodziewamy si臋 zaci臋tego spotkania i zwyci臋stwa go艣ci.

Nasze typy FC Koeln 2.70 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1.63 Zagraj

Nice – FC Koeln kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Nice, kurs: 2.51

remis, kurs: 3.30

wygrana FC Koeln, kurs: 2.70

Nice – FC Koeln fakty meczowe

Nicea przegra艂a trzy z czterech ligowych spotka艅 w tym sezonie

FC Koeln pozostaje niepokonane w tym sezonie Bundesligi

Nice przegra艂o dwa ostatnie mecze na w艂asnym stadionie

Nice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Nice – Monaco 0:1

Lille – Nice 1:2

Nice – Marsylia 0:3

Nice – Maccabi Tel Aviv 2:0 (1:0)

Clermont – Nice 1:0

FC Koeln – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wolfsburg – FC Koeln 2:4

FC Koeln – VfB Stuttgart 0:0

MOL Fehrevar – FC Koeln 0:3

Eintracht Frankfurt – FC Koeln 1:1

FC Koeln – MOL Fehrevar 1:2

