Marsylia – Lille 🇫🇷 Typy, kursy (10.09.2022)

W si贸dmej kolejce Ligue 1 niepokonana w tym sezonie Marsylia zmierzy si臋 przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 z sz贸stym w tabeli Lille.聽

Marsylia – Lille zapowied藕 (sobota, 21:00)

Marsylia zalicza fantastyczny start sezonu i po sze艣ciu kolejkach ma na swoim koncie ju偶 szesna艣cie punkt贸w, tyle samo co lider 鈥 PSG. Ostatnie cztery spotkania gospodarzy sobotniego spotkania to cztery kolejne zwyci臋stwa. W trzech ostatnich Marsylia nie straci艂a ani jednej bramki, strzelaj膮c przy tym sze艣膰. Teraz musz膮 podj膮膰 nieco trudniejsze wyzwanie, bowiem Lille r贸wnie偶 radzi sobie p贸ki co ca艂kiem nie藕le.

Go艣cie co prawda nie mog膮 pochwali膰 si臋 tak imponuj膮cym bilansem jak ich sobotni rywale, ale ostatecznie wystarcza on do uplasowania si臋 na sz贸stym miejscu w tabeli. Lille zwyci臋偶y艂o dotychczas w trzech spotkaniach, jedno zremisowa艂o i dwa przegra艂o. Na swoim koncie maj膮 13 zdobytych bramek i tyle samo straconych. Wydaje si臋, 偶e w sobot臋 czeka ich trudna wyjazdowa przeprawa.

Marsylia – Lille nasze typy

Spodziewamy si臋 kolejnego zwyci臋stwa Marsylii.

Marsylia – Lille kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Marsylii, kurs: 2.0

remis, kurs: 3.70

wygrana Lille, kurs: 3.75

Marsylia – Lille fakty meczowe

Marsylia nie przegra艂a jeszcze w tym sezonie 偶adnego meczu

W trzech ostatnich spotkaniach Marsylia nie straci艂a 偶adnej bramki

Lille traci w tym sezonie 艣rednio ponad dwa gole na mecz

Marsylia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Tottenham – Marsylia 2:0

Auxerre – Marsylia 0:2

Marsylia – Clermont 1:0

Nice – Marsylia 0:3

Marsylia – Nantes 2:1

Lille – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Montpellier – Lille 1:3

Lille – Nice 1:2

Ajaccio – Lille 1:3

Lille – PSG 1:7

Nantes – Lille 1:1

