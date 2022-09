Bayern – Stuttgart 🇩🇪 Typy, kursy (10.09.2022)

Po zwyci臋stwie w Lidze Mistrz贸w Bayern powraca do gry na krajowym podw贸rku. W sobot臋 rywalem Bawarczyk贸w b臋dzie VfB Stuttgart, kt贸re w tym sezonie nie wygra艂o jeszcze ani jednego spotkania.聽

Bayern – Stuttgart zapowied藕 (sobota, 15:30)

To mo偶e by膰 typowy mecz do jednej bramki. Bayern rozpocz膮艂 sw贸j pierwszy sezon bez Roberta Lewandowski z wysokiego “C”, bowiem od trzech kolejnych zwyci臋stw. W tych spotkaniach Bawarczycy zdo艂ali trafi膰 do siatki a偶 pi臋tnastokrotnie, co daje zawrotn膮 艣redni膮 pi臋ciu bramek na mecz. W kolejnych dw贸ch meczach Bayern spu艣ci艂 ju偶 jednak z tonu i mistrzom Niemiec przydarzy艂y si臋 niespodziewanie dwa remisy. Czy w sobot臋 uda si臋 przerwa膰 t臋 nie najlepsz膮 pass臋?

W najbli偶szej kolejce spotkaj膮 si臋 ze sob膮 zesp贸艂, kt贸ry zremisowa艂 dwa ostatnie mecze oraz ekipa, kt贸ra w tym sezonie remisowa艂a ju偶 w czterech na pi臋膰 przypadk贸w. Trudno jednak spodziewa膰 si臋 tutaj remisu. Bayern jest dru偶yn膮 du偶o lepsz膮, a swoj膮 klas臋 potwierdzi艂 w 艣rodowym spotkaniu Ligi Mistrz贸w z Interem.

Bayern – Stuttgart nasze typy

Spodziewamy si臋 triumfu Bayernu, kt贸ry mo偶e tutaj nawi膮za膰 do swoich wyczyn贸w z pierwszych kolejek.

Nasze typy Bayern (handicap 0:2) 1.92

Powy偶ej 3.5 gola 1.57

Bayern – Stuttgart kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bayernu, kurs: 1.16

remis, kurs: 9.0

wygrana Stuttgartu, kurs: 15.0

Bayern – Stuttgart fakty meczowe

Stuttgart zremisowa艂 w tym sezonie cztery z pi臋ciu spotka艅

Go艣cie nie maj膮 na swoim koncie ani jednego zwyci臋stwa w tym sezonie Bundesligi

W pierwszych trzech meczach tego sezonu Bayern utrzymywa艂 艣redni膮 pi臋ciu zdobywanych goli na mecz

Bayern – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – Bayern 0:2

Union Berlin – Bayern 1:1

Viktoria Koeln – Bayern 0:5

Bayern – Borussia Monchengladbach 1:1

Bochum – Bayern 0:7

Stuttgart – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stuttgart – Schalke 04 1:1

FC Koeln – Stuttgart 0:0

Stuttgart – St. Gallen 3:0

Stuttgart – Freiburg 0:1

Werder Brema – Stuttgart 2:2

