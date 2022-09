🇩🇪 Bayern Monachium – Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (13.09.2022)

Przed nami bardzo ciekawe spotkanie rozgrywane w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrz贸w. Bayern Monachium zagra na w艂asnym obiekcie z Barcelon膮. Czy “Duma Katalonii” zdo艂a wykorzysta膰 pewne problemy “Bawarczyk贸w”, a Robert Lewandowski strzeli gola swojej by艂ej ekipie? Specjaln膮 promocj臋 przygotowa艂 BETFAN.

Bayern Monachium – Barcelona zapowied藕 (wtorek, 21:00)

Zgodnie z planem Bayern Monachium rozpocz膮艂 now膮 edycj臋 Ligi Mistrz贸w, wygrywaj膮c wyjazdowe starcie z Interem 2:0. O ile do wyniku w LM sympatycy “Bawarczyk贸w” nie mog膮 mie膰 偶adnych zastrze偶e艅, to postawa zespo艂u w lidze pozostawia ju偶 wiele do 偶yczenia. Wystarczy powiedzie膰, 偶e Bayern zremisowa艂 trzy mecze z rz臋du w Bundeslidze.

Rozp臋dza si臋 z kolei Barcelona, kt贸ra ma na swoim koncie serie pi臋ciu zwyci臋stw z rz臋du, pomijaj膮c towarzyskie starcie z Manchesterem City. 艢wietnie na murawie radzi sobie Robert Lewandowski, kt贸ry trafia艂 do siatki w ka偶dym z pi臋ciu ostatnich wyst臋p贸w, zdobywaj膮c 艂膮cznie a偶 dziewi臋膰 bramek. Wszyscy sympatycy “Dumy Katalonii” maj膮 nadziej臋, 偶e Lewandowski strzeli gola w wa偶nym starciu z Bayernem.

Bayern Monachium – Barcelona nasze typy

Korzystamy z atrakcyjnej promocji, jak膮 przygotowa艂 bukmacher BETFAN. Mowa o kursie 50.00 na gola Roberta Lewandowskiego. Oferta skierowana jest do nowych u偶ytkownik贸w.

Nasze typy Gol Roberta Lewandowskiego po kursie 50.00 wygraj 200 z艂

Bayern Monachium – Barcelona kursy bukmacher贸w

Jak wzi膮膰 udzia艂 w promocji, kt贸ra gwarantuje kurs 50.00 na gol Roberta Lewandowskiego?

Zarejestruj si臋 w BETFAN z tym linkiem -> TUTAJ Wp艂a膰 minimum 55 z艂 i zagraj za co najmniej 50 z艂 sw贸j pierwszy zak艂ad. Pami臋taj, 偶e w momencie, gdy oka偶e si臋 przegrany, dostajesz 100% cashbacku. W kolejnym kroku zagraj za 5 z艂 zak艂ad dost臋pny TUTAJ na gola Lewego w meczu z Bayernem. Je偶eli Robert Lewandowski strzeli gola, otrzymasz 220 z艂 na konto g艂贸wne. 艢rodki mo偶esz od razu wyp艂aci膰

Wi臋cej o promocji: tutaj

Bayern Monachium – Barcelona fakty meczowe

Bayern wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Barcelona wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Bayern traci艂 gola

Bayern Monachium pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bayern Monachium – VfB Stuttgart 2:2

Inter – Bayern Monachium 0:2

Union Berlin – Bayern Monachium 1:1

Viktoria Koeln – Bayern Monachium 0:5

Bayern Monachium – Borussia Moenchengladbach 1:1

Barcelona pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cadiz – Barcelona 0:4

Barcelona – Pilzno 5:1

Sevilla – Barcelona 0:3

Barcelona – Valladolid 4:0

Barcelona – Manchester City 3:3