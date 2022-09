🇵🇱 Lech Poznań – Austria Wiedeń 🇦🇹 Typy, kursy (15.09.2022)

Druga kolejka fazy grupowej Ligi Konferencji. Lech Pozna艅 po niez艂ym meczu w Walencji przegra艂, ale przyst臋puje w niez艂ych nastrojach do meczu z Austri膮 Wiede艅. Rywal w zasi臋gu, kt贸ry na inauguracje zremisowa艂 u siebie z Hapoelem Beer Szewa. Jak b臋dzie teraz w Poznaniu?

Lech Pozna艅 – Austria Wiede艅 zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Przed tygodniem lechitom niewiele zabrak艂o, by sensacyjnie wywalczy膰 punkt w Hiszpanii. Prowadzili 1:0, potem odrobili z 1:3 na 3:3. Niestety, ostatnie s艂owo nale偶a艂o do gospodarzy. Villarreal wygra艂 4:3. Kolejorz ma czego 偶a艂owa膰, ale je艣li zagra podobnie w czwartkowy wiecz贸r przy Bu艂garskiej, w贸wczas b臋dzie m贸g艂 by膰 spokojny o punkty. Lech Pozna艅 jest w coraz lepszej formie, ekipa Johna van den Broma ewidentnie gra lepiej i da si臋 to ogl膮da膰. W 艣wietnej formie jest duet Mikael Ishak i Micha艂 Sk贸ra艣, na kt贸rych zdecydowanie mo偶na opiera膰 nadzieje na dobre wyniki.

Austria Wiede艅 to “spadkowicz” z Ligi Europy. Tam dostali solidne lanie od Fenerbahce – 1:6 w dwumeczu. W lidze te偶 bez sza艂u, bo zajmuj膮 miejsce w po艂owie stawki, zgarniaj膮c 9pkt w o艣miu spotkaniach. Kr贸tko m贸wi膮c rywal zdecydowanie do pokonania. Tym bardziej 偶e Austriacy w pierwszej kolejce tylko bezbramkowo zremisowali u siebie z Hapoelem Beer Szewa. Teraz wydaje si臋, 偶e mo偶na powt贸rzy膰 wynik sprzed 14 lat, gdy Lech Pozna艅 ogra艂 tego rywala 4:2 w ramach Pucharu UEFA. Wtedy po dogrywce i z happy endem dla poznaniak贸w.

Lech Pozna艅 – Austria Wiede艅 kursy bukmacher贸w

Lech Pozna艅 – Austria Wiede艅 nasze typy

Typujemy zwyci臋stwo Kolejorza, a jednego gola strzeli Mikael Ishak.

Lech Pozna艅 – Austria Wiede艅 fakty meczowe

Po pierwszej kolejce Lech bez punkt贸w, Austria 1 za bezbramkowy remis z Hapoelem Beer Szewa

Lech Pozna艅 po serii pi臋ciu mecz贸w bez pora偶ki, teraz zanotowa艂 dwa mecze bez wygranej: 3:4 z Villarrealem i 2:2 z Pogoni膮

Kolejorz jest na 11. miejscu w lidze i ma 11pkt oraz mecz zaleg艂y. Je艣li go wygraj膮, mog膮 wskoczy膰 nawet na 5. miejsce

Austria Wiede艅 nie przegra艂a od pi臋ciu mecz贸w. Ostatnia pora偶ki to spotkania z Fenerbahce w Lidze Europy: 0:2 u siebie i 1:4 w Stambule

W lidze Austria jest na 6. miejscu z dorobkiem 9pkt po o艣miu meczach

Ostatni mecz tych ekip to 2008 rok, gdy Rafa艂 Murawski w 120. minucie da艂 awans Kolejorzowi w Pucharze UEFA

