🇩🇰 Silkeborg – West Ham 🇬🇧 Typy, kursy (15.09.2022)

Mecz z wyra藕nym faworytem na Jysk Park w Silkeborgu. Du艅czycy to nowicjusz na europejskim rynku. West Ham do艣wiadczony i zaprawiony w bojach. Czy M艂oty pewnie odnios膮 kolejn膮 wygran膮 w grupie?

Silkeborg – West Ham zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Gospodarze raczej nie s膮 sta艂ym bywalcem europejskich puchar贸w, je艣li chodzi o lig臋 du艅sk膮. W minionym sezonie zaj臋li jednak trzecie miejsce i mieli zapewnion膮 faz臋 grupow膮 europejskich puchar贸w. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy odpadli, co prawda z HJK Helsinki, ale dzi臋ki temu “spadli” do Ligi Konferencji. Rozpocz臋li od 0:1 z Anderlechtem, a teraz mecz z najmocniejszym rywalem – West Hamem. Niewiele wskazuje na to, by mieli si臋gn膮膰 po jakiekolwiek punkty w czwartkowy wiecz贸r.

West Ham rozpocz膮艂 od 3:1 z FCSB. Co ciekawe dla M艂ot贸w to b臋dzie druga podr贸偶 do Danii w tym sezonie. W ostatniej rundzie eliminacji wyeliminowali przecie偶 Viborg, kt贸ry pokonali 3:1 u siebie i 3:0 na wyje藕dzie. Teraz poprzeczka zawieszona nieco wy偶ej, ale nadal b臋d膮 zdecydowanym faworytem. Warto doda膰, 偶e b臋d膮 wypocz臋ci, bowiem w lidze nie grali w weekend ze wzgl臋du na 偶a艂ob臋 po 艣mierci kr贸lowej El偶biety II. Patrz膮c na form臋 ligow膮, by膰 mo偶e taka przerwa pozytywnie na nich wp艂ynie.

Silkeborg – West Ham kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Silkeborg, kurs: 5.30

remis, kurs: 4.15

West Ham, kurs: 1.56

Silkeborg – West Ham nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo Anglik贸w, a tak偶e na przynajmniej trzy gole w tym spotkaniu.

Nasze typy West Ham 1,56 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,70 Zagraj

Silkeborg – West Ham fakty meczowe

Po pierwszej kolejce Du艅czycy bez punkt贸w, za艣 West Ham 3 oczka

W weekend West Ham mia艂 wolne, gdy偶 mecze Premier League by艂y prze艂o偶one przez 偶a艂ob臋 po 艣mierci kr贸lowej El偶biety

M艂oty po sze艣ciu ligowych kolejkach s膮 na 18. miejscu i maj膮 ledwie 4pkt z bilansem 3:8 w bramkach

Silkeborg w lidze jest czwarty i ma 16pkt po dziewi臋ciu kolejkach

W drodze do grupy Du艅czycy przegrali z HJK Helsinki w Lidze Europy

To b臋dzie pierwsze spotkanie w historii dla tych ekip

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Lech Pozna艅 – Austria Wiede艅 (czwartek)