Tottenham – Leicester 🇬🇧 Typy, kursy (17.09.2022)

Ostatni sobotni mecz w Premier League. Do Londynu przyje偶d偶a Leicester i nie b臋dzie faworytem. Tottenham staje przed szans膮, by wskoczy膰 na pierwsze lub drugie miejsce po siedmiu meczach. Czy Spursi to wykorzystaj膮?

Tottenham – Leicester zapowied藕 (sobota, 18:30)

Dopiero w ostatni wtorek pojawi艂 si臋 pierwszy zgrzyt na drodze Tottenhamu. Spurs przegrali 0:2 w Lizbonie podczas drugiej kolejki Ligi Mistrz贸w. Jednak w Premier League nie mog膮 narzeka膰 na swoj膮 postaw臋. Cztery wygrane i dwa remisy to dobry bilans po starcie. Tyle samo punkt贸w, co Manchester City i oczko straty do Arsenalu. W teorii jest szansa, by zosta膰 liderem nawet po tej kolejce. Celem oczywi艣cie komplet punkt贸w u siebie. Zw艂aszcza, gdy przyje偶d偶a czerwona latarnia ligi – Leicester.

Lisy fatalnie wesz艂y w sezon. Remis z Brentford, a potem pi臋膰 kolejnych pora偶ek. Rozumiemy pora偶ki z Arsenalem, Manchesterem United czy Chelsea, ale jednak przegrane z Southampton czy Brighton musz膮 bole膰. Nawet przy dobrej postawie tych ostatnich. Leicester ma sk艂ad, by powalczy膰 o europejskie puchary, a obecnie zamyka tabel臋 z jednym punktem. Martwi膰 mo偶e obrona, bo stracili ju偶 16 goli w sze艣ciu grach, czyli niemal trzy na spotkanie. Nadzieje daj臋 ofensywa – 8 strzelonych, to wynik lepszy od wi臋kszo艣ci ekip z drugiej cz臋艣ci tabeli.

Tottenham – Leicester nasze typy

Stawiamy na gole w tym spotkaniu. Przynajmniej dwa ze strony gospodarzy i mamy nadziej臋, 偶e obie strony b臋d膮 trafia膰 do siatki w sobotni wiecz贸r w Londynie.

Tottenham – Leicester fakty meczowe

Spotkanie trzeciej ekipy z czerwon膮 latarni膮 Premier League. Obie ekipy dzieli 13pkt w tabeli: 14 do 1 na korzy艣膰 gospodarzy

Tottenham ma bilans 4-2-0 oraz bramki 12:5 w lidze

Przed chwil膮 Spurs przegrali pierwszy mecz w Lidze Mistrz贸w – 0:2 ze Sportingiem w Lizbonie

Leicester po remisie z Brentford na inauguracje, potem zanotowa艂 pi臋膰 pora偶ek. Trzeba jednak przyzna膰, 偶e trzech rywali mieli z g贸rnej p贸艂ki – Arsenal, Chelsea czy Manchester United

W maju Tottenham wygra艂 3:1 na tym samym stadionie

