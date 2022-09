Bruk-Bet – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (17.09.2022)

G贸rnik 艁臋czna ma za sob膮 fatalny pocz膮tek sezonu. Dopiero niedawno ekipie z Lubelszczyzny uda艂o si臋 odnie艣膰 swoje pierwsze zwyci臋stwo w obecnej kampanii. W sobot臋 o kolejny punkty mo偶e by膰 trudno, bowiem 艂臋cznian czeka wyjazd do Niecieczy.聽

Bruk-Bet – G贸rnik 艁臋czna zapowied藕 (sobota, 20:00)

Termalica zaliczy艂a ca艂kiem niez艂y pocz膮tek sezonu, ale w ostatnich tygodniach forma ekipy z Niecieczy nie wygl膮da ju偶 tak imponuj膮co. Po trzech zwyci臋stwach w pierwszych pi臋ciu spotkaniach, kolejne pi臋膰 mecz贸w przynios艂o Bruk-Betowi tylko jedn膮 wygran膮. S艂absze wyniki sprawi艂y, 偶e niecieczanie nieco spadli w ligowej tabeli i je艣li niebawem planuj膮 wr贸ci膰 do grona dru偶yn zaanga偶owanych w walk臋 o bezpo艣redni awans to potrzebuj膮 zwyci臋stwa.

艢wietn膮 okazj膮, by dopisa膰 do swojego konta komplet punkt贸w mo偶e by膰 starcie z G贸rnikiem 艁臋czna, kt贸rego forma jest w tym sezonie bardzo daleka od idea艂u. Pomimo plan贸w szybkiego powrotu do elity G贸rnik musi raczej skupi膰 si膮 na tym, by na koniec sezonu nie spa艣膰 do eWinner 2 Ligi. Pocz膮tek nie wygl膮da obiecuj膮co, ale ostatnio zespo艂owi z Lubelszczyzny uda艂o si臋 prze艂ama膰 i pokona膰 Odr臋 Opole. Teraz o podobny wynik mo偶e by膰 jednak trudno.

Bruk-Bet – G贸rnik 艁臋czna nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e Termalica wygra to spotkanie.

Nasze typy Bruk-Bet 1.67 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.90 Zagraj

Bruk-Bet – G贸rnik 艁臋czna kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Bruk-Betu, kurs: 1.62

remis, kurs: 3.90

wygrana G贸rnika, kurs: 5.0

Bruk-Bet – G贸rnik 艁臋czna fakty meczowe

G贸rnik wygra艂 tylko jedno z dziesi臋ciu ligowych spotka艅 w tym sezonie

Bruk-Bet wygra艂 jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅 ligowych

G贸rnik straci艂 w tym sezonie ju偶 15 goli, co jest trzecim najgorszym wynikiem w lidze

Bruk-Bet – pi臋膰 ostatnich spotka艅

艁KS – Bruk-Bet 1:1

Bruk-Bet – Chojniczanka 2:2

Bruk- Bet – Legia Warszawa 2:3 (2:2)

Ruch Chorz贸w – Bruk-Bet 2:1

Bruk-Bet – Stal Rzesz贸w 2:1

G贸rnik 艁臋czna – pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik 艁臋czna – GKS Katowice 2:2

艁KS – G贸rnik 艁臋czna 3:2

Arka Gdynia – G贸rnik 艁臋czna 0:1 (0:0)

G贸rnik 艁臋czna – Odra Opole 4:1

Chojniczanka – G贸rnik 艁臋czna 2:1

