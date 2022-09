GKS Katowice – GKS Tychy 🇵🇱 Typy, kursy (17.09.2022)

GKS Katowice rozpocz膮艂 nowy sezon ca艂kiem dobrze, GKS Tychy natomiast bardzo s艂abo. W ostatnim czasie obie ekipy znacznie zbli偶y艂y si臋 jednak do siebie w tabeli i dzi臋ki ewentualnemu zwyci臋stwu tyszanie mog膮 nawet przeskoczy膰 swojego sobotniego rywala.聽

GKS Katowice – GKS Tychy zapowied藕 (sobota, 17:30)

Pocz膮tek sezonu w wykonaniu GKS-u Katowice wygl膮da艂 ca艂kiem obiecuj膮co, jednak w ostatnim czasie katowiczanie notuj膮 raczej przeci臋tne wyniki. Dwa zwyci臋stwa, dwa remisy i pora偶ka w ostatnich pi臋ciu meczach sprawi艂y, 偶e GKS wyl膮dowa艂 na dziewi膮tym miejscu w tabeli, a w razie pora偶ki mo偶e nawet spa艣膰 do drugiej cz臋艣ci stawki.

O to by tak si臋 sta艂o postaraj膮 si臋 w sobot臋 pi艂karze GKS-u Tychy. Tyszanie na pocz膮tku obecnej kampanii wygl膮dali do艣膰 s艂abo, ale kryzys uda艂o si臋 za偶egna膰 i pi臋膰 ostatnich spotka艅 to ju偶 trzy zwyci臋stwa GKS-u. W pierwszych pi臋ciu meczach podopieczni Dominika Nowka tylko raz zdo艂ali si臋gn膮膰 po komplet punkt贸w. W sobotnim meczu zwyci臋stwo go艣ci nie by艂oby dla nas zbyt wielkim zaskoczeniem.

GKS Katowice – GKS Tychy nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e spotkanie zako艅czy si臋 remisem lub zwyci臋stwem go艣ci.

Nasze typy Remis lub GKS Tychy 1.60

Powyżej 2.5 gola 1.90

GKS Katowice – GKS Tychy kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana GKS-u Katowice, kurs: 2.25

remis, kurs: 3.40

wygrana GKS-u Tychy, kurs: 3.0

GKS Katowice – GKS Tychy fakty meczowe

GKS Tychy wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅

GKS Katowice wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

Poprzednie trzy starcia tych ekip zako艅czy艂y si臋 remisem

GKS Katowice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

G贸rnik 艁臋czna – GKS Katowice 2:2

Odra Opole – GKS Katowice 0:1

Pogo艅 II Szczecin – GKS Katowice 0:2

GKS Katowice – Arka Gdynia 0:1

Resovia – GKS Katowice 0:1

GKS Tychy – pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Tychy – Odra Opole 2:0

Arka Gdynia – GKS Tychy 5:0

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy 2:1

GKS Tychy – Resovia 1:1

Sandecja – GKS Tychy 0:5

