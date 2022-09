🇦🇱 Albania U19 – Belgia U19 🇧🇪 Typy, kursy (21.09.2022)

Tylko po dwa mecze eliminacyjne czekaj膮 dru偶yny w si贸dmej grupie eliminacji do Euro U19. Wszystko przez usuni臋cie Rosjan. Albania – Belgia to pocz膮tek turnieju rozgrywanym w Belgii. Faworytem tego spotkania oczywi艣cie gospodarze.

Albania U19 – Belgia U19 zapowied藕 (艣roda, 16:00)

Przed nami najdziwniejsza z grup. W teorii… wszyscy mog膮 awansowa膰. Mowa przecie偶 o sytuacji, w kt贸rej do drugiej rundy awansuj膮 dwie najlepsze ekipy z ka偶dej grupy oraz najlepsza ekipa z trzeciego miejsca. W grupie si贸dmej s膮 tylko dwie dru偶yny. Nie ma Rosjan wykluczonych z wiadomych powod贸w. Zatem Albania, Belgia oraz Hiszpania maj膮 otwart膮 drog臋 do kolejnej rundy. Zw艂aszcza te dwie ostatnie ekipy. Wystarczy pokona膰 jednego rywala, np. najs艂absz膮 Albani臋 i jest awans.

Nie powinno by膰 to trudne, bowiem przewaga w pi艂ce m艂odzie偶owej pomi臋dzy tymi nacjami jest jeszcze wi臋ksza ni偶 w seniorskiej. Co ciekawe jednak warto takie mecze obserwowa膰. Trzy lata temu dosz艂o do ostatniego meczu w tej kategorii wiekowej pomi臋dzy tymi krajami. W贸wczas gola dla Belgii strzeli艂 Charles De Ketelaere, a dla Alba艅czyk贸w Armando Broja. Dzisiaj pi艂karze Milanu i Chelsea.

Albania U19 – Belgia U19 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Albania U19 wygra, kurs: 25

Remis, kurs: 10

Belgia U19 wygra, kurs: 1,07

Albania U19 – Belgia U19 nasze typy

Stawiamy na pewne zwyci臋stwo Belg贸w w tym starciu. 4:0 tutaj jest z naszej perspektywy bardzo mo偶liwe.

Nasze typy Belgia wygra do 0 1,47 Zagraj

Zagraj Belgia powy偶ej 3,5 bramki 2,00 Zagraj

Albania U19 – Belgia U19 fakty meczowe

Pierwszy mecz eliminacyjnego turnieju w grupie 7

Oba zespo艂y rywalizuj膮 jeszcze tylko z Hiszpanami

Belgia w poprzednich eliminacjach awansowa艂a do drugiej grupy, w pierwszej pokonuj膮c Hiszpanie. W drugiej zaj臋li drugie miejsce, za W艂ochami, i nie awansowali na turniej fina艂owy

Albania w poprzednich eliminacjach odpad艂a w pierwszej grupie z Francj膮 i Serbi膮

Ostatni raz te reprezentacje spotka艂y si臋 w kategorii wiekowej U19 w 2019 roku. Wtedy Belgia wygra艂a 2:1, a gole strzelali w贸wczas m.in. Charles De Keelaere czy Armando Broja

