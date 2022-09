🇱🇻 Łotwa – Mołdawia 🇲🇩 Typy, kursy (22.09.2022)

Przedostatnia kolejka Ligi Narod贸w. 艁otwa staje przed szans膮 na zapewnienie sobie awansu do dywizji C. Wystarczy remis w domowym meczu z Mo艂dawi膮. Wydaje si臋 jednak, 偶e nie powinni mie膰 k艂opot贸w i si臋gn膮 po pi膮t膮 z rz臋du wygran膮.

艁otwa – Mo艂dawia zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Gospodarze tego spotkania, jak na razie s膮 “kompletni”. Wygrali wszystkie cztery mecze i s膮 o krok od awansu do dywizji C. Warto doda膰, 偶e ju偶 pokonali Mo艂dawi臋, a偶 4:2 w Kiszyniowie. Wtedy po dwa gole strzelili Ikaunieks oraz Gutkovskis, czyli atakuj膮cy Rakowa Cz臋stochowa. Poza tym ograli Lichtenstein dwukrotnie oraz Andor臋. Wydaje si臋, 偶e wszystko ju偶 jest na tacy i wystarczy po prostu dope艂ni膰 formalno艣ci u siebie.

Mo艂dawianie raczej ju偶 mog膮 zapomnie膰 o awansie. Ca艂膮 spraw臋 zaprzepa艣cili podczas wyjazdu do Andory. Tam remis zabra艂 im mo偶liwo艣膰 walki bezpo艣redniej z 艁otw膮, w kt贸rej to od nich wszystko zale偶y. Gdyby tam wygrali, w贸wczas to by艂by bezpo艣redni mecz o awans. A tak nawet wygrana w Rydze mo偶e im nic nie da膰, wobec ostatniej kolejki. Kr贸tko m贸wi膮c to raczej mecz o pietruszk臋 dla go艣ci.

艁otwa – Mo艂dawia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

艁otwa wygra, kurs: 1,67

Remis, kurs: 3,75

Mo艂dawia wygra, kurs: 5,25

艁otwa – Mo艂dawia nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy, kt贸rzy mog膮 w ten spos贸b przypiecz臋towa膰 awans do dywizji C.

艁otwa – Mo艂dawia fakty meczowe

Po czterech kolejkach 艁otwa prowadzi z dorobkiem 12 punkt贸w. Mo艂dawia jest druga – 7pkt

Gospodarze w przypadku remisu zapewniaj膮 sobie awans do dywizji C Ligi Narod贸w

艁otysze maj膮 komplet punkt贸w po czerwcowych meczach

Wtedy pokonali rywala w Kiszyniowie 4:2, m.in. po dw贸ch golach Gutkovskisa

