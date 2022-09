🇭🇷 Chorwacja – Dania 🇩🇰 Typy, kursy (22.09.2022)

W ciekawie zapowiadaj膮cym si臋 meczu 5. kolejki Ligi Narod贸w, Chorwacja zagra w Zagrzebiu z Dani膮. B臋dzie to starcie drugiej ekipy z pierwszym zespo艂em grupy 1.聽

Chorwacja – Dania zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Siedem punkt贸w w czterech dotychczasowych meczach zdoby艂a Chorwacja i przypadaj膮 na to zwyci臋stwa w domowym meczu z Dani膮 oraz wyjazdowym Francj膮. Pozosta艂e wyniki to domowy remis w potyczce z “Tr贸jkolorowymi” oraz pora偶ka a偶 0:3 z Austri膮. Aktualnie Chorwacja jest na drugim miejscu ze strat膮 dw贸ch oczek do lidera.

T臋 pozycj臋 zajmuje Dania, kt贸ra z kolei straci艂a punkty tylko w jednym meczu i mowa o wspomnianym ju偶 zwyci臋stwie Chorwacji z Dani膮. Poza tym, Du艅czycy wygrali trzy mecze: 2:1 na wyje藕dzie z Francj膮, 2:1 na wyje藕dzie z Austri膮 oraz 2:0 u siebie z Austri膮.

Chorwacja – Dania nasze typy

Zak艂adamy, 偶e zobaczymy gole z dw贸ch stron i minimum trzy bramki w meczu.

Nasze typy Dania wygra lub remis 1.62 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.90 Zagraj!

Chorwacja – Dania kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz;

Chorwacja wygra, kurs: 2.45

Remis, kurs: 3.20

Dania wygra, kurs: 3.00

Chorwacja – Dania fakty meczowe

Chorwacja wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Dania wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Chorwacja traci艂a gola

Chorwacja pi臋膰 ostatnich spotka艅

Francja – Chorwacja 0:1

Dania – Chorwacja 0:1

Chorwacja – Francja 1:1

Chorwacja – Austria 0:3

Chorwacja – Bu艂garia 2:1

Dania pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dania – Austria 2:0

Dania – Chorwacja 0:1

Austria – Dania 1:2

Francja – Dania 1:2

Dania – Serbia 3:0

