🇳🇱 Holandia – Belgia 🇧🇪 Typy, kursy (25.09.2022)

Gospodarze s膮 o krok od fazy fina艂owej Ligi Narod贸w. Trzy punkty przewagi oraz spora zaliczka z pierwszego meczu oznacza, 偶e tylko cud mo偶e uratowa膰 Belg贸w. Kr贸tko m贸wi膮c Holandia zagra o przypiecz臋towanie awansu.

Holandia – Belgia zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Wydaje si臋, 偶e Belgia swoj膮 szans臋 na awans do Final Four zaprzepa艣ci艂a w Walii. Wtedy zremisowali i niemal偶e stracili szans臋 na bezpo艣rednie pokonanie rywala. Gdyby tam wygrali, w ostatniej kolejce zwyk艂a wygrana wystarczy艂aby do pierwszego miejsca. Teraz jednak musz膮 si臋 martwi膰 o odrobienie straty z pierwszego meczu z Holendrami. W Brukseli polegli a偶 1:4, co oznacza, 偶e trzeba wygra膰 przynajmniej trzema golami. W贸wczas bilans mecz贸w bezpo艣rednich b臋dzie r贸wny, a w gr臋 wejd膮 bramki, w kt贸rych byliby lepsi.

Holendrzy w czwartek dali nam lekcje futbolu i s膮 o krok od awansu. Do tej pory stracili tylko dwa punkty, po remisie z… Polsk膮 w Rotterdamie. Pozosta艂e mecze wygrane w komplecie i w ka偶dym strzelali przynajmniej dwa gole. Wyniki ofensywne robi膮 wra偶enie i to jest taka Holandia, kt贸r膮 chcieliby ogl膮da膰 kibice Oranje. Do szcz臋艣cia teraz wystarczy nawet przegrana dwoma bramkami. U siebie na pewno nie odpuszcz膮 i b臋d膮 chcieli wygra膰 “derby Beneluksu” ze swoim s膮siadem.

Holandia – Belgia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Holandia wygra, kurs: 2,25

Remis, kurs: 3,70

Belgia wygra, kurs: 3,00

Holandia – Belgia nasze typy

Stawiamy na sporo goli z obu stron. Liczymy na widowisko w niedzielny wiecz贸r!

Nasze typy Obie strzel膮 1,65 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,75 Zagraj

Holandia – Belgia fakty meczowe

Holandia prowadzi w grupie z dorobkiem 13pkt. Belgia jest druga i ma 10pkt

Awans wywalczy tylko zwyci臋zca grupy. Warto doda膰, 偶e przy r贸wnej liczbie punkt贸w licz膮 si臋 mecze bezpo艣rednie. Holandia wygra艂a w Brukseli 4:1

Belgom do awansu potrzebna jest wygrana minimum trzema bramkami

艢rednia goli w meczach z ich udzia艂em jest wysoka – 3,6 w przypadku Belgii oraz 3,8 w przypadku Holandii

