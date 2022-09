🇦🇲 Armenia – Ukraina 🇺🇦 Typy, kursy (24.09.2022)

Przedostatnia kolejka w grupie 1, dywizji B Ligi Narod贸w. Ukraina, mimo pora偶ki ze Szkocj膮 nadal zachowuje szans臋 na awans. Armenia z kolei walczy jeszcze o utrzymanie. Zapowiada si臋 zatem ciekawe spotkanie.

Armenia – Ukraina zapowied藕 (sobota, 15:00)

Nasi wschodni s膮siedzi mocno utrudnili sobie kwestie awansu do dywizji A. Nadal jednak maj膮 wszystko w swoich r臋kach. Wygrane z Armeni膮 oraz Szkocj膮 “u siebie” gwarantuj膮 pierwsze miejsce i awans. Najpierw spotkanie w Erywaniu. Rywal znacznie s艂abszy, ale nie od dzi艣 wiadomo, 偶e spotkania w Armenii to 艂atwych nie nale偶a艂y. Dodatkowo to spotkanie nacechowane politycznie. Ormianie to polityczni sojusznicy Rosji i W艂adimira Putina, ale ostatnio nie mog膮 na niego liczy膰 wobec agresji Azer贸w. Co to b臋dzie oznacza艂o pod k膮tem atmosfery na trybunach? Przekonamy si臋 w sobot臋.

Pi艂karsko jedni i drudzy maj膮, o co gra膰. Ukraina jest dwa punkty za Szkocj膮, z kt贸r膮 w ostatniej kolejce zagraj膮 na stadionie Cracovii. To b臋dzie prawdopodobnie starcie o awans. Z kolei Armenia ma punkt do Irlandii, z kt贸r膮 przyjdzie im si臋 zmierzy膰 w Dublinie. Je艣li ich ograj膮 drugi raz, maj膮 szans臋 si臋 utrzyma膰. Mowa zatem o bardzo ciekawej rywalizacji w tej grupie.

Armenia – Ukraina kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Armenia, kurs: 6.60

remis, kurs: 4.10

Ukraina, kurs: 1.53

Armenia – Ukraina nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo go艣ci, ale nie spodziewamy si臋 przesadnie wysokiej liczby goli.

Nasze typy Ukraina 1,53 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2,5 bramki 1,74 Zagraj

Armenia – Ukraina fakty meczowe

Po czterech kolejkach Armenia jest ostatnia w grupie, za艣 Ukraina druga

Gospodarze trac膮 punkt do przedostatniej Irlandii i to miejsce daje utrzymanie w dywizji B

Ukraina traci dwa punkty do prowadz膮cej Szkocji, kt贸ra ma miejsce gwarantuj膮ce awans do dywizji A

W ostatniej kolejce obie ekipy mog膮 rozegra膰 bezpo艣rednie pojedynki o utrzymanie i awans

W pierwszym meczu tych ekip, Ukraina wygra艂a 3:0 na stadionie 艁KS-u

