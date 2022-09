🇷🇸 Serbia – Szwecja 🇸🇪 Typy, kursy (24.09.2022)

Do ciekawego meczu z perspektywy kibica Ekstraklasy dojdzie w Belgradzie, gdzie Serbia podejmie Szwecj臋. Pocz膮tek tego starcia w ramach Ligi Narod贸w w sobot臋 o godzinie 20:45.



Serbia – Szwecja zapowied藕 (sobota, 20:45)

Dlaczego ten mecz b臋dzie interesuj膮cy z perspektywy polskiego kibica? Do zespo艂u gospodarzy powo艂any jest zawodnik Legii Warszawa, Filip Mladenovi膰. Z kolei po drugiej stronie mog膮 stan膮膰 pi艂karze Lecha Pozna艅 – Jesper Karlstrom oraz Mikael Ishak. Co wi臋cej, tu偶 po powrocie z reprezentacji sto艂eczni wybior膮 si臋 do Poznania na mecz ligowy.

W tabeli grupy czwartej w lepszej sytuacji s膮 Serbowi, kt贸rzy zgromadzili siedem punkt贸w. Tymczasem Szwedzi wygrali tylko jeden mecz i ponie艣li trzy pora偶ki. W bezpo艣rednim spotkaniu obu ekip w Solnej lepsi okazali si臋 Serbowie, kt贸ry wygrali 1:0.

Serbia – Szwecja nasze typy

Spodziewamy si臋 bardzo wyr贸wnanego meczu i du偶膮 liczb膮 goli.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 gola w meczu 2.09 ZAGRAJ

ZAGRAJ Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.93 ZAGRAJ

Serbia – Szwecja kursy bukmacher贸w

Bukmacher ETOTO przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz;

Serbia wygra, kurs: 1.95

Remis, kurs: 3.60

Szwecja wygra, kurs: 4.10

Serbia – Szwecja fakty meczowe

W tym meczu mo偶e zagra膰 艂膮cznie a偶 trzech pi艂karzy Ekstraklasy

Serbia wygra艂a pierwszy mecz w Solnej 1:0

Szwecja wygra艂a w tej edycji Ligi Narod贸w tylko jeden mecz

Serbia pi臋膰 ostatnich spotka艅

S艂owenia – Serbia 2:2

Szwecja – Serbia 0:1

Serbia – S艂owenia 4:1

Serbia – Norwegia 0:1

Dania – Serbia 3:0

Szwecja pi臋膰 ostatnich spotka艅

Norwegia – Szwecja 3:2

Szwecja – Serbia 0:1

Szwecja – Norwegia 1:2

S艂owenia – Szwecja 0:2

Polska – Szwecja 2:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Izrael – Albania