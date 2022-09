🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Walia – Polska 🇵🇱 Typy, kursy (25.09.2022)

Ostatni mecz Ligi Narod贸w przed kadr膮 Polski. Tym razem spotkanie z Wali膮 i trzeba pami臋ta膰, 偶e bia艂o-czerwoni b臋d膮 jeszcze walczy膰 o utrzymanie w dywizji A. Wierzymy jednak, 偶e bia艂o-czerwoni si臋gn膮 po drugi komplet punkt贸w w tej edycji.

Walia – Polska zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Walia na ostatnim miejscu, ma tylko 1pkt po remisie z Belgi膮. Poza tym same pora偶ki w tej edycji Ligi Narod贸w. W czwartek polegli w Brukseli 1:2 i to tak naprawd臋 u艂atwia zdecydowanie Polsce walk臋 o utrzymanie. Gospodarze musz膮 w ostatniej kolejce po prostu wygra膰, by utrzyma膰 si臋 w dywizji A. Ka偶dy triumf daje im przepustk臋 do pozostania w艣r贸d najlepszej 16. 艁atwo o to im jednak nie b臋dzie, mimo tego 偶e przecie偶 m贸wimy o zespole na dobrym poziomie, kt贸ry lada moment pojedzie na katarski mundial.

Polacy do tej pory pokonali Wali臋 we Wroc艂awiu, dorzucili remis w Rotterdamie i to by by艂o na tyle z naszych zdobyczy w tej edycji Ligi Narod贸w. Na koniec znowu naj艂atwiejszy rywal, lecz w Cardiff powinno by膰 jeszcze trudniej ni偶 u siebie, gdy grali艣my z p贸艂 rezerwowym sk艂adem rywala. Teraz jednak mamy nie do ko艅ca komfortow膮 sytuacje. Jedna pomy艂ka b臋dzie nas kosztowa膰 spadek do drugiej dywizji. Mamy jednak nadziej臋, 偶e tym razem Robert Lewandowski i sp贸艂ka poprowadz膮 nasz膮 kadr臋 do zwyci臋stwa i pewnego utrzymania w艣r贸d najlepszych.

Walia – Polska kursy bukmacher贸w

Zarejestruj si臋 w BETFAN z kodem GRAMGRUBO lub z linku TUTAJ Wp艂a膰 dok艂adnie 25 z艂 Nast臋pnie zagraj za dok艂adnie 25 z艂 dost臋pny TUTAJ zak艂ad SOLO/AKO na zwyci臋stwo Polski z Wali膮. Je偶eli Polska pokona Wali臋, w ci膮gu 24 godzin od zako艅czenia spotkania, otrzymasz 250 z艂 bonusu niezale偶nie od tego czy tw贸j kupon wszed艂 czy te偶 nie.

Walia – Polska nasze typy

Stawiamy na drugie zwyci臋stwo Polski w obecnej Lidze Narod贸w.

Walia – Polska fakty meczowe

Przed ostatni膮 kolejk膮 Polska ma 4pkt, Walia 1 i zajmuj膮 dwie ostatnie pozycje w grupie 4, dywizji A

Tylko zwyci臋stwo daje Walii utrzymanie, kosztem Polski

Bia艂o-czerwonym do szcz臋艣cia potrzebny jest przynajmniej remis

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Polak贸w 2:1 we Wroc艂awiu

Inne mecze

Holandia – Belgia (niedziela)