🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿 Irlandia Północna – Kosowo 🇽🇰 Typy, kursy (24.09.2022)

W ramach 5. kolejki Ligi Narod贸w dywizji C, Irlandia P贸艂nocna rywalizowa膰 b臋dzie z Kosowem. Gospodarze walcz膮 o zachowanie miejsca w tej dywizji.

Irlandia P贸艂nocna – Kosowo zapowied藕 (sobota, 18:00)

Zaledwie dwa punkty w czterech dotychczasowych meczach zdoby艂a Irlandia P贸艂nocna. Mowa o dw贸ch podzia艂ach punkt贸w w starciach z Cyprem (0:0 i 2:2). Aktualnie Irlandia P贸艂nocna zgromadzi艂a tyle samo punkt贸w co wspomniany ju偶 Cypr i traci cztery oczka do Kosowa.

Sze艣膰 zgromadzonych punkt贸w przez Kosowo to zwyci臋stwa w potyczkach z Cyprem 2:0 i pierwszym meczu z Irlandi膮 P贸艂nocn膮 (3:2). Reprezentacja Kosowa nie ma ju偶 szans na awans do dywizji B, gdy偶 strata do Grecji wynosi a偶 sze艣膰 punkt贸w z gorszym bilansem mecz贸w bezpo艣rednich.

Irlandia P贸艂nocna – Kosowo nasze typy

Spodziewamy si臋 goli z dw贸ch stron i minimum trzech bramek w meczu.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.10 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.65 Zagraj!

Irlandia P贸艂nocna – Kosowo kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Irlandia P贸艂nocna wygra, kurs: 2.25

Remis, kurs: 3.30

Kosowo wygra, kurs: 3.30

Irlandia P贸艂nocna – Kosowo fakty meczowe

Irlandia P贸艂nocna nie wygra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Kosowo wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Irlandia P贸艂nocna traci艂a gola

Irlandia P贸艂nocna pi臋膰 ostatnich spotka艅

Irlandia P贸艂nocna – Cypr 2:2

Kosowo – Irlandia P贸艂nocna 3:2

Cypr – Irlandia P贸艂nocna 0:0

Irlandia P贸艂nocna – Grecja 0:1

Irlandia P贸艂nocna – W臋gry 0:1

Kosowo pi臋膰 ostatnich spotka艅

Grecja – Kosowo 2:0

Kosowo – Irlandia P贸艂nocna 3:2

Kosowo – Grecja 0:1

Cypr – Kosowo 0:2

Szwajcaria – Kosowo 1:1

